“Esmu laimīgs”: mūziķis Strūbergs pēc mēnešiem ilgas klusuma pauzes publiskajā telpā parādās ar jaunu ierakstu
Pēdējo mēnešu laikā mūziķis Kristaps Strūbergs publiskajā telpā bija gandrīz nemanāms, taču nedēļas nogalē viņš negaidīti atgriezies sociālajos tīklos, publicējot fotogrāfiju no Kaukāza kalniem.
Kristaps Strūbergs sociālajos tīklos pavēstījis, ka atrodas Dagestāna. Pie fotogrāfijas, kurā viņš redzams uz iespaidīga kalnu fona, mūziķis pievienojis īsu, bet daudznozīmīgu vēstījumu: “Jēzus ir Tas Kungs. Esmu laimīgs.”
Jau tika ziņots, ka pērn gada sākumā Strūbergs pamatīgi nobiedēja savus tuviniekus, draugus un fanus, atstājot vēstuli, kas šķita kā atvadu paziņojums, un pazūdot bezvēsts.
Pēdējo vēsti Kristaps publicējis "Facebook", rakstot: "Priecājieties, es neizturēju. Es zaudēju sev un sevi. Es zaudēju tevi, vismīļāko. Man vairs nav spēka, kad cerības nav. Es nespēju elpot." Vēstījums pauž daudz sāpju un nožēlas: "Lai vai kā, bet es tā mīlu Tavus plecus, un tas ir viss, kas man palika. Es bez Tevis tā nevarētu turpināt." Ziņu Kristaps noslēdz ar atvainošanos visiem un pēdējiem vārdiem: "Man nekas neizdevās, izņemot šo – vismīļāk, Tavs Kristapiņš."
Tajā pašā dienā mūziķis tika veiksmīgi atrasts un, kā ziņoja viņa draudzene Laima Kozule, nogādāts speciālistu rokās.
Divus mēnešus pēc spraigajiem notikumiem mūziķis nāca klajā ar jaunu dziesmu “Mana upe”, taču pēdējā laikā ir noklusis.