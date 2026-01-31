Ekrānuzņēmums no "Queen" dziesmas "I Want to Break Free" videoklipa.
Mūzika
Šodien 19:07
Maskavas tiesa atzīst, ka grupas “Queen” dalībnieki sieviešu drēbēs ir “LGBT propaganda”
Krievijā Maskavas pilsētas tiesa fotogrāfiju, kurā redzami britu rokgrupas "Queen" dalībnieki dziesmas "I Want to Break Free" videoklipa filmēšanas laikā, atzinusi par "LGBT propagandu", vēsta tīmekļa izdevums "Vjorstka".
Tiesa noraidījusi maskavieša Davida Gevondjana apelācijas sūdzību. Viņš iepriekš bija notiesāts par "LGBT propagandu", tiesai piespriežot naudassodu, jo sociālajā tīklā "VKontakte" bija publicējis fotogrāfiju, kurā redzami vīrieši sieviešu drēbēs.
Tomēr no rajona tiesas lēmumiem nebija skaidrs, par kādu konkrēti attēlu ir runa.
Savā apelācijas sūdzībā Gevondjans norādīja, ka attēls nav "LGBT propaganda", bet gan fotogrāfija no grupas "Queen" dziesmas "I Want to Break Free" videoklipa filmēšanas, kurā attēloti šīs grupas dalībnieki.
Tiesa šo argumentu noraidīja.