Luksemburgas izvēle “Eirovīzijai” izraisa diskusijas par iespējamu plaģiātismu
Nedēļas nogalē noskaidrota Luksemburgas pārstāve “Eirovīzijas” dziesmu konkursā – valsti Vīnē pārstāves Eva Marija ar dziesmu "Mother Nature".
Kā norāda “Eirovīzijas” oficiālā tīmekļvietne, otrajā un noslēdzošajā balsošanas kārtā dziesma "Mother Nature" triumfēja ar kopumā 222 punktiem, ievērojami apsteidzot otrajā vietā ierindojušos dziesmu "Sweet Tooth", ko izpildīja Stīvs Kastils un kura saņēma 136 punktus.
Dziesma "Mother Nature" raksturota kā “nostalģiska un cerību pilna kompozīcija par atgriešanos bērnībā un saikni ar dabu”, kas tapusi sadarbībā ar zviedru un dāņu autoriem.
Tūlīt pēc uzvaras Luksemburgas dziesmu konkursā Eva Marija joprojām bija acīmredzami satraukta, saņemot pēdējos punktus, un notikušo raksturoja kā “patiesi traku”. Vakara jaunākā dalībniece atzina, ka nekad iepriekš nebija piedzīvojusi tik lielu stresu – ar katru žūrijas balsojumu viņas rokas trīcēja arvien spēcīgāk, līdz viņa beidzot ļāvusies mirklim, paļāvusies uz likteni un cerējusi uz labāko.
Luksemburgas pārstāvēšana Evai Marijai sagādā lielu lepnumu, bet uzvaru viņa raksturo kā nozīmīgu soli savā muzikālajā karjerā. Raugoties uz dalību “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Vīnē, māksliniece norādīja, ka viņas mērķis ir radīt uz skatuves miera un cerības sajūtu un pilnībā izbaudīt uzstāšanos pilsētā, ko viņa dēvē par mūzikas pilsētu.
Tikmēr sociālajos tīklos aizsākusies diskusija par dziesmas līdzību ar britu dziedātājas Birdy 2016. gada hitu "Keeping Your Head Up". Platformā “X” izskanējis komentārs: “Ļoti forši no Luksemburgas puses, ka šogad uz "Eirovīziju" tiek sūtīta Birdy ar dziesmu "Keeping Your Head Up".” Līdzīgas diskusijas vērojamas arī platformā “Reddit” un "Youtube".
Savukārt citi klausītāji norāda, ka līdzības nenozīmē plaģiātismu: “Pasaulē ir tikai noteikts skaits ritmu, tempu un akordu. Tie tiek izvēlēti atbilstoši dziedātāja balss diapazonam, un gadās, ka Evai Marijai un Birdy tas ir ļoti līdzīgs. Tā nav plaģiātisms – līdzība, iespējams, ir, taču, analizējot dziesmu muzikālās teorijas struktūru, tās ir pilnīgi atšķirīgas.”