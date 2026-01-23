Aizsaulē devies roka veterānu "Scorpions" bijušais basģitārists Fransiss Buholcs
Ceturtdien 71 gada vecumā miris vācu hārdroka leģendu “Scorpions” bijušais basģitārists Fransiss Buholcs. Mūziķis “atstāja šo pasauli, mīlestības apņemts” savas ģimenes lokā pēc cīņas ar vēzi.
Piektdien publicētajā sēru paziņojumā viņa ģimene pateicās par faniem par nerimstošo atbalstu visu šo gadu gaitā. Drīz pēc tam skumjā vēsts tika paziņota arī grupas mājas lapā.
Jau kopš skolas laikiem pievērsies rokmūzikai, viņš 1973. gadā pievienojās Hanoverē izveidotajai grupai “Scorpions”, kurai bija lemts kļūt par, iespējams, visu laiku slavenāko vācu rokgrupu, jebkurā gadījumā visilgāk pastāvošo — pērn tā nosvinēja 60. gadskārtu, un tās solists Klauss Maine un ģitārists Rūdolfs Šenkers savos 77 gados joprojām ir aktīvi.
Pirmais Buholca devums bija grupas 1974. gada albumā “Fly to the Rainbow”, un viņš “skorpionos” muzicēja līdz 1992. gadam, piedaloties kopumā 12 albumu tapšanā grupas komerciāli visveiksmīgākajā laikposmā. Viņa pēdējais albums grupas sastāvā bija 1990. gada “Crazy World”.
Jāpiebilst, ka "Scorpions" ir viena no visienesīgākajām grupām mūzikas vēsturē, tās albumiem neskaitāmas reizes iegūstot zelta un platīna statusu, bet pašai grupai saņemot dažādas prestižas balvas, taču, lai cik tas nešķistu dīvaini, tā joprojām nav iekļauta Rokenrola Slavas zālē.
2005. un 2006. gadā Buholcs pievienojās sava bijušā grupas biedra, ģitārista Uli Rota Eiropas un ASV turnejai, bet 2012. gadā ar bijušo “Scorpions” soloģitāristu Mihaēlu Šenkeru (Rūdolfa jaunāko brāli) un bundzinieku Hermanu Rarebellu viņš devās “Temple of Rock - Lovedrive Reunion Tour” vērienīgā turnejā.