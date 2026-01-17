Emilija triumfē Latvijas Televīzijas muzikāli izklaidējošā šova “Pārdziedi mani!” otrajā sezonā
Astoņas nedēļas, astoņi mūzikas žanri un astoņi spilgti mākslinieki – Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) veidotā Latvijas Televīzijas (LTV) muzikāli izklaidējošā šova “Pārdziedi mani!” otrā sezona ir noslēgusies. Šovakar, 17. janvārī fināla tiešraidē par otrās sezonas uzvarētāju kļuva Emilija, kura šova gaitā pārsteidza ar drosmi izkāpt ārpus ierastā un atklāja sevi kā vienu no noslēpumainākajām sezonas dalībniecēm.
Par dalību šovā “Pārdziedi mani!” stāsta tā otrās sezonas uzvarētāja, mūziķe Emilija: “Šova laikā mani varēja iepazīt ne tikai skatītāji, bet es pati sevi varēju iepazīt no jauna. Tik daudz ceļu ārpus ierastā un drošā, pa kuriem man bija iespēja doties, ir piepildījuši manu pieredzi ar bagātību – izaugsmi, neatlaidību un atmiņām. Pats galvenais, esmu iepazinusi tik daudz cilvēku, kuri man iemācīja pareizu attieksmi pret darbu, mīlēt to, cienīt citam citu un darīt vairāk, nekā tiek gaidīts. Paldies visai komandai par to! Liels gods būt starp nu jau 16 šova “Pārdziedi mani!” dalībniekiem un būt daļiņai no šī projekta. Katru raidījumu, baudot to jau kopš pirmās sezonas, vienmēr esmu sajūsmā par atdevi, ko izjūtu, skatoties priekšnesumus – tie katram dalībniekam ir bijuši lieliski. Otrā sezona ir noslēgusies, bet šovam “Pārdziedi mani!” vēl tikai jāpārdzied pašam sevi, tāpēc ar nepacietību jau gaidu 3. sezonu.”
Emilija ir mūziķe, kas rada gan dziesmu vārdus, gan melodijas. Vislielāko prieku viņai sniedz muzicēšana, koncerti, dalīšanās emocijās un iedvesmas dāvāšana citiem. Viņa tic, ka lielākā sapņu skatuve vēl ir priekšā, taču uzskata, ka viskaistākā skatuve ir pati dzīve, kurā iespējams augt, mācīties un attīstīties.
Muzikāli izklaidējošais šovs "Pārdziedi mani!" piedāvā iespēju iepazīt Latvijā iemīļotus mūziķus jaunā gaismā un sekot līdzi viņu muzikālajai izaugsmei un atklājumiem – raidījumā dalībniekus mudina radoši izkāpt no komforta zonas un pārbaudīt savas spējas ārpus ierastā repertuāra. Mākslinieki ik nedēļu izpildīja rokmūzikas, hiphopa, akadēmiskās, kantri un šlāgermūzikas skaistākās melodijas, kā arī dziesmas, kas mainīja pasauli, Maestro Raimonda Paula muzikālās pērles un citus pasaules hitus.
Šova "Pārdziedi mani!" mūziķu priekšnesumus ik nedēļu vērtēja nozares profesionāļi – 2002. gada "Eirovīzijas" uzvarētāja Marija Naumova un daudzpusīgais mākslinieks Andris Freidenfelds jeb Fredis. Katru nedēļu viņiem pievienojās arī konkrētā žanra eksperts – rokmūzikas grupas "Jumprava" solists Aigars Grauba, reperis Fiņķis, grupas "Astro’n’out" soliste Māra Upmane-Holšteine, operas dīva Sonora Vaice, grupas "Galaktika" solists un Latvijas Televīzijas raidījuma "Sirdsdziesma" vadītājs Normunds Zušs, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktrise un direktore Dana Bjorka, dziedātāja Ance Krauze un grupas "Citi zēni" solists Jānis Pētersons.
Šovā šoreiz piedalījās šādi mūziķi: Emilija, Antra Stafecka, Alise Haijima, Raimonda Vazdika, Jānis Apeinis, rolands če, Ralfs Eilands un Artūrs Uškāns.