FOTO: “Alias” zvaigzne Maikls Vartans astoņus gadus pēc aiziešanas no Holivudas ir gandrīz neatpazīstams
Aktieris Maikls Vartans, kurš seriāla “Alias” pirmajos gados bija romantiskās attiecībās ar savu kolēģi Dženiferu Gārneri, astoņus gadus pēc savas pēdējās lomas ekrānā jaunā fotogrāfijā izskatās gandrīz neatpazīstams.
Aktieris 12. janvārī, parādoties Losandželosā, bija gandrīz neatpazīstams – vīrieti ar sirmo, kuplo bārdu un brillēm tikai rets atpazītu kā Maiklu Vonu no “Alias”.
Michael Vartan—who dated his Alias costar Jennifer Garner during the spy show's early aughts run—looked unrecognizable with a full beard and glasses eight years after his last onscreen role. https://t.co/nsCiJr8Fqn pic.twitter.com/ocSWJqSSCS— E! News (@enews) January 14, 2026
57 gadus vecais aktieris, kurš seriāla piecu sezonu laikā 2000. gadu sākumā gadu ilgi bija attiecībās ar savu ekrāna partneri Dženiferu Gārneri, pēdējos gados dzīvo ļoti noslēgti. Uz lielā ekrāna viņš pēdējo reizi parādījās 2017. gadā, atveidojot detektīvu neatkarīgajā trillerī “Small Town Crime”, bet 2018. gadā viesojās vienā CBS komēdijseriāla “God Friended Me” sērijā.
Tomēr Maikls joprojām uztur ciešas attiecības ar Dženiferu, ar kuru viņš bija kopā laika posmā starp viņas laulībām ar bijušajiem vīriem Skotu Foliju un Benu Afleku.
Maikls joprojām ir labās attiecībās arī ar savu bijušo filmas “Never Been Kissed” kolēģi Drū Berimoru. 2021. gadā viņš pat viesojās aktrises sarunu šovā, kur atzina, ka, filmējot skūpsta ainu 1999. gada romantiskajā komēdijā, viņam radušās ļoti spēcīgas emocijas.
Baidoties no “katastrofas”, aktieris izlēma rīkoties, lai “priekšlaicīgi pārtrauktu” ainu. “Paniskā brīdī es vienkārši iekliedzos “Stop!” un pieliecos, sakot: “Ak, puiši, piedodiet, mugura — sastiepu to, spēlējot bumbu,”” viņš atcerējās. “Beidzot man izdevās savākties, un par laimi nākamās ainas noritēja bez aizķeršanās.”
Spriedzes seriāls “Alias”, kas tika demonstrēts no 2001. līdz 2006. gadam, atnesa pirmos lielos panākumus tādiem šodien pasaulē labi pazīstamiem aktieriem kā Dženifera Gārnere un Bredlijs Kūpers.
Seriālu, kas bija populārs arī Latvijā, veidoja Dž. Dž. Abrams, un tas apvienoja spiegošanu, spriedzi, konspirācijas un melodrāmu. Seriāls ieguva plašu kritiķu atzinību – Gārnere par savu lomu saņēma "Zelta Globusu" un vairākas prestižas nominācijas.