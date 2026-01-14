Grupa "Musiqq" laiž klajā jaunu singlu "Nākamā vasara"
Grupa "Musiqq" klausītājiem piedāvā jaunu singlu ar nosaukumu "Nākamā vasara", kas pie klausītājiem nonāk laikā, kad ārā ir ziema, dienas ir īsas un ilgas pēc gaismas - īpaši skaļas.
Kā portālu Jauns.lv informēja grupa, "dziesma ir emocionāls stāsts par gaidīšanu, iekšējo spēku un ticību tam, ka arī pēc aukstākā posma pienāk siltums".
""Nākamā vasara" man ir par to sajūtu, kad iekšā ir auksts, bet tu spītīgi atsakies pieņemt, ka tā būs vienmēr. Par to, ka var būt tukšums, aukstums, klusums, bet kaut kur ļoti dziļi tu joprojām zini – pienāks brīdis, kad atkal būs silti. Un dažreiz šo vasaru vajag nevis gaidīt kalendārā, bet uzbūvēt pašam sevī ”, stāsta Marats Ogļezņevs, viens no grupas līderiem. Dziesmas izdošana tieši ziemas vidū neesot nejaušība, bet apzināta vēlme atgādināt, ka cerība un gaisma nav piesaistītas sezonai.
