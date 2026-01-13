"Viens pats mājās" zvaigzne Daniels Sterns apsūdzēts par mēģinājumu nolīgt prostitūtu
Ziemassvētku klasikas “Viens pats mājās” zvaigzne Daniels Sterns pirmdien, 12. janvārī, Kalifornijā tika apsūdzēts par iespējamu prostitūcijas pakalpojumu pieprasīšanu.
Kā medijiem atklāja Ventūras apgabala prokuratūras pārstāvis Džoijs Butitā, Sternam, iespējams, tika izrakstīts protokols kādā motelī Kamariljo pilsētā. “Cik man zināms, viņam uz vietas izrakstīja protokolu un viņu atbrīvoja,” saka Butitā.
Vēlāk Butitā norādīja, ka Sterns tika apsūdzēts 12. janvārī un viņa pirmā tiesas sēde bija ieplānota otrdien, 13. janvārī.
Sterns, kurš iemīļotajā 1990. gada Ziemassvētku klasikā atveidoja “Mitrā bandīta” Mārvu, tagad ir tēlnieks un zemnieks, kurš dzīvo rančo Kalifornijā. Saimniecībā Sterns kopā ar sievu audzē liellopus un citrusaugļu kokus, kā arī dārzeņus un citus produktus.
Sterns teica, ka panākumi 80. un 90. gados viņam sagādāja “pietiekami daudz naudas, lai nebūtu jāstrādā”, un radīja arī “pienākumu izmantot savu veiksmi”.