Arta Skuja un Tālis Eipurs zaudē darbu televīzijā
Aizvadītā gada nogalē pārtrauktas darba attiecības ar kanāla "360TV Ziņu" darbiniekiem Artu Skuju un Tāli Eipuru.
"Kanālā notiek pārmaiņas. Acīmredzot gaidāmas izmaiņas kopējā koncepcijā," tā ziņu par darba attiecību pārtraukšanu pieredzējusī diktore Arta Skuja komentējusi žurnālam "Privātā Dzīve". Skuja kā ziņu vadītāja kanālā "360TV" darbojās kopš 2023. gada augusta - paralēli savam pamatdarbam Latvijas Radio.
Kopā ar Skuju no kanāla "360" ekrāniem pazūd žurnālists Tālis Eipurs, ar ko darba attiecības netiekot turpinātas. Eipurs šajā televīzijā strādāja kopš 2024. gada rudens, kad pārgāja no "TV3" rīta ziņu raidījuma "900 sekundes". "Atlaišana mani piemeklējusi pirmo reizi mūžā, un emocionāli es nebiju tai gatavs," žurnālam atzinis Tālis, kas arī vienlaikus strādāja Latvijas Radio, jau kopš 1997. gada.
Savukārt kanāla "360TV" ziņu dienesta vadītājs Uldis Āboliņš norādījis, ka turpmāk ziņām būs jauns formāts - turpmāk žurnālisti vienlaikus būs arī raidījuma vadītāji.