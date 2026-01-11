Modes akcents vai narcisisms? Trampa jaunā piespraude uzkurina soctīklus
ASV prezidents Donalds Tramps kārtējo reizi piesaistījis uzmanību ne tikai ar izteikumiem, bet arī ar stilu — nesenā preses konferencē viņš pie žaketes atloka bija piespraudis aksesuāru, kas atgādināja viņa paša miniatūru versiju.
79 gadus vecais Tramps piektdien, 9. janvārī, Baltā nama Austrumu zālē tikās ar naftas un gāzes nozares vadītājiem, kad “Fox News” žurnālists Pīters Dūsijs pamanīja neierasto piespraudi un uz brīdi novirzīja sarunu no enerģētikas jautājumiem uz prezidenta atloku.
Izrādījās, ka zem ierastās ASV karoga piespraudes paslēpta vēl viena — ar Trampa karikatūru. “Kāds man to uzdāvināja,” sacīja Tramps, paceļot piespraudi, lai visi klātesošie to labāk saskatītu. “To sauc par “laimīgo Trampu”.”
Tiesa, pats prezidents steidza precizēt, ka nosaukums esot nosacīts. “Es nekad neesmu laimīgs, es nekad neesmu apmierināts,” viņš paziņoja. “Es nebūšu apmierināts, kamēr mēs nepadarīsim Ameriku atkal diženu. Bet mēs tam jau esam diezgan tuvu.”
Piespraudē attēlots karikatūrisks Tramps ar atvērtu muti, sarauktām uzacīm un savilktām dūrēm — gluži kā gatavs kārtējai runai vai darījumam.
Prezidenta neparastā piespraude nepalika nepamanīta arī sociālajos tīklos, kur lietotāji aktīvi dalījās ar jokiem, uzslavām un kritiku. Kāds lietotājs rakstīja: “Lūk, kā izskatās “laimīgais Tramps””, piebilstot, ka aina preses konferencē bijusi patiesi izklaidējoša.
Cits komentētājs ironiski jautāja: “Godīgi – kā vispār kāds var šo cilvēku ienīst? Viņš ir tīrs komēdijas zelts.” Vēl kāds norādīja uz prezidenta pašironiju (vai tās trūkumu): “Tramps nēsā piespraudi ar pats sevi. Viņš tiešām ir pasaules vectētiņš. Tik mīļi.”
Taču netrūka arī asāku piezīmju. Kāds sociālo tīklu lietotājs kritiski secināja: “Narcisisms ar šo cilvēku nekad nebeidzas. Tagad viņš nēsā piespraudi pats ar sevi.”