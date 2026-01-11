Miris "Grateful Dead" ģitārists Bobs Viers.
Mūžībā devies leģendārās grupas “Grateful Dead” ģitārists Bobs Viers
78 gadu vecumā miris amerikāņu rokgrupas "Grateful Dead" ģitārists, viens no grupas dibinātājiem Bobs Viers, sestdien pavēstīja mūziķa ģimene.
Sanfrancisko 1965. gadā dibinātā "Grateful Dead" bija viena no vadošajām grupām, kas radās sešdesmito gadu kontrkultūras laikā.
Grupa izjuka 1995. gadā dažus mēnešus pēc grupas ģitārista Džerija Garsijas nāves, un turpmākajos gados Viers turpināja uzstāties ar grupu "Dead & Company".
Viers uzņemts Rokenrola slavas zālē, saņēmis Kenedija centra apbalvojumu un "Grammy" balvu par mūža ieguldījumu.
"Grateful Dead" mūzikā bija apvienoti vairāki žanri, arī roks, džezs un folks. Pazīstamāko dziesmu vidū ir "Uncle John's Band", "Casey Jones" un "Touch Of Grey".