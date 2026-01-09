Ar jaunu sezonu atgriezīsies iepazīšanās šovs "Ēdienkartē randiņš"
Sākot ar 12. janvāri pirmdienās pulksten 21.10 TV3 ēterā būs skatāma koķetā un kulinārajām garšām pilnā iepazīšanās šova “Ēdienkartē randiņš” jaunā sezona, kurā ik nedēļu varēsim būt klātesoši trijiem pārsteigumu un emociju pilniem aklajiem randiņiem, kā arī noskaidrot to laikā pagatavotās maltītes un iedvesmoties jaunām receptēm.
Jaunās sezonas pirmajā raidījumā uz trim gardām vakariņām dosies 33 gadus vecais ventspilnieks Raitis, kurš ikdienā strādā par kuģa pavāru. Ne visas dāmas uzzinot šo faktu būs priecīgas, bet vairāk sašutušas. Lai arī ikdienā Raitis ir ļoti kārtīgs un pats sevi raksturo kā pedantu, šis fakts neiepriecinās visas dāmas. Kāpēc tā? Arī bez sārtiem vaigiem un kutelīgām tēmām par skūpstīšanos pirmajā randiņā neiztikt. Vai Raitis atradīs savu sirdsāķīti?
Skatītāju iemīļotais iepazīšanās šovs “Ēdienkartē randiņš” ir vieta, kur brīvās sirdis tiekas gardu ēdienu un dzīvespriecīgu sarunu gaisotnē, ļaujoties aizraujošajam piedzīvojumam. Galvenais šeit nav pagatavoto ēdienu meistarīgums, bet gan vēlme un gatavība ļauties randiņa iepazīšanās spēlei, tostarp atstāt patīkamu un paliekošu pirmo iespaidu.
Skaties iepazīšanās šovu “Ēdienkartē randiņš” kanālā TV3 no 12. janvāra pirmdienās pulksten 21.10.