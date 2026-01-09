Pussimts aitu ālējas Vācijas lielveikalā. VIDEO
Aptuveni 50 aitu pirmdien negaidīti apciemoja “Penny” lielveikalu Vācijas pilsētiņā Burgzinnā. Pārsteigtie Bavārijas veikala darbinieki un apmeklētāji bija liecinieki tam, kā aitu bars apmēram 20 minūtes sarīkoja "ekskursiju" pa veikala zāli, radot īstu haosu.
Veikala vadītājs Jirgens Kipess laikrakstam “Augsburger Allgemeine” atzina, ka sākumā padomāja, ka viņu mēģina izjokot. “Nekad iepriekš neesmu piedzīvojis kaut ko tādu,” viņš sacīja. “Padomāju, ka esam nokļuvuši “Candid Camera” seriālā.”
Jāpiebilst, ka “Candid Camera” bija populārs amerikāņu seriāls ar slēptām kamerām un dažāda veida izāzēšanām, kas televīzijā bija vērojams no 1948. līdz 2014. gadam.
Kaut gan aitas reida laikā pamanījās veikalā izraisīt pietiekami lielu nekārtību, sevišķi cieta dzērienu nodaļa, veikala vadītājs ir laimīgs, ka viņas neizdomāja aizskriet līdz augļu un dārzeņu nodaļai, jo “tad viņas vispār nebūtu iespējams dabūt ārā.”
Aitu stumšana nedeva nekādu rezultātu, līdz kāds darbinieks stipri uzsita pa kases aparātu, un sabijušies dzīvnieki izskrēja autostāvvietā.
Izrādās, šīs aitas bija daļa no liela ganāmpulka, kas tobrīd tika dzītas uz ziemošanas vietu. Gans Dīters Mihlers izteicās, ka viņš dzina 500 avis ar jēriem un, iespējams, dažu dzīvnieku uzmanību novērsa uz zemes nokritušās ozolzīles un tām pievienojās pārējās aitas, kas nomaldījās no kopējā ganāmpulka. Pēc tam, iespējams, aitas sekojušas kādam veikala apmeklētājam, kas ar kaut ko ēdienu atgādinošu piesaistījis viņu uzmanību. “Es nebūtu domājis, ka aitas pašas no sevis būtu iegājušas lielveikalā,” viņš sacīja.
Kāds veikala apmeklētājs ar automašīnu panāca ganu un viņu informēja par bēgļu neparasto ekskursiju. Kad gans ieradās veikalā, aitas jau atradās autostāvvietā. Tagad ar viņām viss ir kārtībā. “Tiklīdz viņas atgriezās ganāmpulkā, viņas atkal bija priecīgas,” sacīja Mihlers.
“Penny” paziņoja, ka pēc aitu invāzijas veikals tika iztīrīts, bet no fermera nekāda kompensācija netiks pieprasīta. Tieši otrādi, izmantojot aitu invāzijas videoierakstu virālo slavu un negaidīto mediju uzmanību, lielveikals paudis vēlmi vienu gadu kļūt par šo 50 aitu pārtikas sponsoru.