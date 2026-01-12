Vai esi aizdomājies, cik daudz laika pavadi lietojot viedtālruni? Jaunieti šokē redzētais
Kāds virāls video daudziem licis apdomāt dzīvi un apsvērt iespēju šogad nelietot tik bieži telefonu.
Vēl pērn publicētais video, kas ieguvis 5,4 miljonus skatījumu, atstājis lielu iespaidu uz cilvēkiem. Platformā "TikTok" Leijla dalās: "Redzēju, kā šeit kāda meitene saskaitīja, cik daudz laika pavadījusi pie ekrāna 2025. gadā…130 DIENAS. Pārbaudīju sev, man palika SLIKTI. Nelietošu telefonu rudenī."
Šis video turpina gūt popularitāti, ņemot vērā, ka sācies jauns gads un daudzi apņēmušies mainīt savus vecos, iespējams, pat kaitīgos paradumus. Daudzi komentāru sadaļā dalās pārdomās un atklāj, cik daudz dienas viņiem pašiem ir sanācis pavadīt, "sēžot" telefonā. Droši var teikt, ka vairākums atzinies, ka 2025. gadā pavadījuši vairāk nekā 100 dienas lietojot savu viedtalruni.
@heylej Checked mine and I’m SICK. Phone free fall starts tomorrow @Tinx #screentime #fypシ ♬ Cartoon Eye Blinking Sound - Anna
Lietotāja Mele Enriquez raksta: "136 dienas… Man rāda, ka 21,75 gadi būs izšķiesti, ja turpināšu tāpat, ņemot vērā vidējo dzīves ilgumu... Esmu izbijusies. Eju gulēt."
Brianna saka: "Es 5 stundas dienā pavadu skatoties video "TikTok", man vajadzētu apstāties."
Moro dalās: "Es minu, ka mans ekrānlaiks ir 6 vai 7 stundas, un tā man aptuveni sanāk, ka es esmu pavadījis 3 mēnešus, lietojot telefonu. Nav tik slikti, kā varēja būt."
Daži norāda, ka izmanto telefonu, lai mācītos un klausītos mūziku, vai darba vajadzībām. Pārsvarā tiek atzīmēts, ka šādi turpināt noteikti nevajadzētu.
"Newsweek" Leijla atklāja, ka viņas mērķis šim gadam ir samazināt pērnā gada ekrānlaiku uz pusi un vairāk darīt aktivitātes, kas nav saistītas ar skatīšanos telefonā.