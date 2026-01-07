Nepalaid garām iespēju! Līdz nedēļas beigām iespējams pieteikties Latvijas Metālmūzikas gada balvai
Smagās mūzikas grupas un izdevēji līdz svētdienai, 11. janvārim, var pieteikt pērn izdotus mūzikas ierakstus Latvijas Metālmūzikas gada balvas žūrijas un klausītāju vērtējumam, informēja balvas pārstāvis Valdis Bērzvads
Latvijas Metālmūzikas gada balvai var pieteikt albumus un minialbumus, kas izdoti no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tiek gaidīti metāla, hārdroka un postmetāla, kā arī šo žanru apakšžanru un hibrīdu ieraksti. Dalība konkursā ir bez maksas.
Uzvarētājus noteiks žūrija un interneta balsojums, savukārt žūrija atlasīs nominantus, kurus izvirzīt interneta balsojumam. Interneta balsošana sāksies 19. janvārī un ilgs līdz 1. februārim.
Balvas tiks pasniegtas vairākās kategorijās, bet apbalvošanas ceremonija un koncerts notiks 13. februārī mūzikas klubā "Melnā piektdiena".
Latvijas Metālmūzikas gada balva šogad tiks pasniegta piecpadsmito reizi. Balvas iniciatori ir apvienības "Zobens un lemess" un mūzikas kluba "Melnā piektdiena" pārstāvji, kas metālmūzikas pasākumu organizēšanā darbojas kopš 1996. gada.