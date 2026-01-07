Nejaušība vai vēstījums? Kāpēc Monako princeses Gabrielas pirmais 2026. gada tēls ir rubīnsarkans
Monako princis Alberts II un viņa sieva princese Šarlēna ir vecāki dvīņiem – kroņprincim Žakam un princesei Gabrielai. Fani ievērojuši, ka mazā princese pēdējā laikā īpaši iecienījusi apģērbā sarkano krāsu. Arī šogad pirmajā oficiālajā fotogrāfijā, ko publicējis karaļnams, Gabriela redzama spilgti sarkanā kleitā.
Monako princese Gabriela 2026. gadu iesākusi ar spilgtu akcentu un klusu atgādinājumu, ka karaliskajam stilam var būt nozīme pat 11 gadu vecumā. Jaunā princese šogad pirmo reizi bija redzama ģimenes fotogrāfijā, ko Monako karaļnams sociālajos tīklos izplatīja 2. janvārī, sveicot visus Jaunajā gadā.
Pozējot līdzās vecākiem — princim Albertam II un princesei Šarlēnai — un dvīņubrālim, kroņprincim Žakam, viņa uzreiz piesaistīja skatienus. Gabriela bija tērpusies rubīnsarkanā kleitā, kas šķita pārdomāta un simboliska izvēle.
Monako princeses Gabrielas stils
Viņas tēls iemiesoja klasisku svētku eleganci — koši sarkanais tonis izteiksmīgi kontrastēja ar karaliskās pils grezno fonu, kur ģimene pozēja pie krāšņas Ziemassvētku egles. Arī pils pievienotais paraksts papildināja šo noskaņu — princis Alberts un princese Šarlēna sūtīja sirsnīgus vēlējumus laimīgam un skaistam Jaunajam gadam.
Gabriela uzmanību piesaistīja jau 2025. gada novembrī Monako Nacionālās dienas svinību laikā, kad viņa sabiedrībā parādījās koši sarkanā mēteļkleitā, ko papildināja pieskaņota matu rota.
Šie svētki, kas sumina prinča Alberta kāpšanu tronī, ir viens no nozīmīgākajiem datumiem Monako kalendārā.
Kamēr Žaks tiek saudzīgi gatavots savai nākotnes lomai kā valdošais princis, Gabriela, kurai piešķirts Karladē grāfienes tituls, arvien biežāk apliecina stila izjūtu, ko novērtē arī ārpus karaliskās pils sienām.