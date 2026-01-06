TV3 ar otro sezonu atgriežas biznesa šovs “Miljonu vērta ideja”
Sākot ar 25. janvāri svētdienās pulksten 18.30 kanālā TV3 ar otro sezonu atgriezīsies biznesa šovs “Miljonu vērta ideja”, kurā radoši un ambiciozi Latvijas uzņēmēji sacentīsies par labākās komerciālās idejas titulu un SEB bankas naudas balvu 20 000 eiro apmērā.
Šova pirmajā kārtā, četru raidījumu garumā dažādu jomu un pieredzes līmeņu uzņēmēji ekspertiem prezentēs vairāk nekā 30 biznesa idejas. Savukārt ceļu uz nākamo kārtu un soli pretī lielajam laimestam savas biznesa idejas attīstīšanai turpinās 12 ideju autori, kuri būs guvuši vismaz divu ekspertu atbalstu.
Lai noskaidrotu idejas ar lielāko eksporta un biznesa potenciālu, vērtēt dalībniekus un uzdot viņiem āķīgus jautājumus šova vadītājs Ģirts Timrots aicinās pieredzējušus Latvijas uzņēmējdarbības vides profesionāļus: Ieva Tetere – SEB bankas vadītāja; Artūrs Dedzis – uzņēmējs un investors; Mārtiņš Popelis – audiotehnoloģiju uzņēmuma “Sonarworks” dibinātājs.
Iepazīsti pārliecinošus un spēcīgus uzņēmējus, kā arī atklāj aizraujošas biznesa ieceres TV3 šovā “Miljonu vērta ideja”!