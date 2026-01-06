Mirusi parodijas “Šausmenīte” zvaigzne Džeina Trčka
Aktrise Džeina Trčka, kura atveidoja spilgtu lomu populārajā parodiju filmā “Šausmenīte” (Scary movie), atrasta mirusi savās mājās 62 gadu vecumā.
Džeina Trčka, kura daudziem pazīstama no filmas “Šausmenīte”, atrasta mirusi savās mājās Sandjego. Trčku viņas mājoklī bez dzīvības pazīmēm atradis draugs, kurš vairāku dienu garumā bija centies ar viņu sazināties, taču nesaņēma atbildi.
Ierodoties notikuma vietā, neatliekamās palīdzības dienesti konstatēja Trčkas nāvi. Sandjego tiesu medicīnas eksperta biroja pārstāvis pavēstīja, ka uz Trčkas ķermeņa konstatētas “traumas”, tomēr šobrīd nav iespējams noteikt nāves cēloni.
Trčka popularitāti ieguva jau 80. gados kā bodibildere, bet vēlāk saņēma savu pirmo aktierdarbu kulta komēdijā “Šausmenīte”. Vēlāk viņa piedalījās arī vairākās citās filmās un bija redzama arī Lady Gaga mūzikas videoklipā “Telephone”.
Džeina Trčka dzimusi 1963. gadā Sentpolā, bet 1998. gadā pameta darbu kā pasta piegādātāja, lai pilnībā pievērstos bodibildingam, pirms dažus gadus vēlāk sāka aktrises karjeru.