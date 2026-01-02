Dziedātājas Ievas Sutugovas ģimenē svētkos ienācis jauns prieks – pasaulē nākusi meita Rota.
Slavenības
Šodien 17:58
Ieva Sutugova Ziemassvētkos kļuvusi par māmiņu otrajam bērniņam
Ziemassvētku laikā dziedātāja Ieva Sutugova kļuvusi par māmiņu otrajam bērnam – meitiņai Rotai.
"Citgad Ziemassvētkos klons kad vizēs spodri, Mēnesnīcā skaidrā atnācis būs otris."
(J. Peters). Stipri pravietiski vēl oktobrī nodziedāju šos vārdus uz skatuves vēl nenojaušot, ka tieši Ziemassvētkos pie mums ieradīsies mūsu meitiņa Rota,” teikts Ievas ierakstā “Instagram”.
2022. gada novembrī Ieva paziņoja, ka pasaulē nācis viņas un mūziķa Jāņa Miltiņa pirmdzimtais – dēls.