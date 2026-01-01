Jau kopš Ziemassvētkiem svinēts un līksmots noteikti ir uz nebēdu, roka pati bez prasīšanas sniedzas pēc ūdens krūkas, un galvassāpju tabletes ir labākās draudzenes...
Šodien 06:06
FOTO: arī šovbiznesa zvaigznēm šodien ir paģiras...
Klāt jaunā gada pirmā diena, kas, laimīgs gadījums, arī šoreiz ir brīvdiena. Jau kopš Ziemassvētkiem svinēts un līksmots noteikti ir uz nebēdu, roka pati bez prasīšanas sniedzas pēc ūdens krūkas, un galvassāpju tabletes ir labākās draudzenes... Arī bagātajiem un slavenajiem viss ir tāpat kā parastajiem mirstīgajiem. Pēc vētrainas svētku svinēšanas nākamajā dienā moka paģiras.
Lai atbrīvotos no mokošajām sekām, ko izraisījusi pārmērīga alkoholisko dzērienu lietošana, slavenības bieži ķeras pie pārbaudīta līdzekļa – pudeles alus vai arī dodas uz aptieku pēc pulverīša pret paģirām ar C vitamīnu.
Paģiru mocītas slavenības - galerijā!
Arī slavenībām ir paģiras
