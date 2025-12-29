Starptautiski atzīti mākslinieki un skaista latviešu oriģinālmūzika - Ventspilī izskan koncertprogramma "Ziemassvētku vīzijas". FOTO

Koncerts "Ziemassvētku vīzijas" 2025. gada decembrī
Pagājušās nedēļas piektdienā, 26. decembrī, Ventspilī, koncertzālē "Latvija", izskanēja koncerts "Ziemassvētku vīzijas".
Koncertprogramma "Ziemassvētku vīzijas" aicināja klausītājus piedzīvot Ziemassvētku laika noskaņu koncertā, kurā satikās starptautiski atzīti mākslinieki, skaista latviešu oriģinālmūzika un brīnišķīgas Ziemassvētku korāļu apdares. Piedalījās: Perīna Madefa, soprāns, Liene Andreta Kalnciema, ērģeles, Oskars Petrauskis, saksofons. Programmā bija Ērika Ešenvalda mūzika saksofonam, balsij un ērģelēm, Ērika Ešenvalda jaunākā skaņdarba pasaules pirmatskaņojums, skaistākie Ziemassvētku korāļi Raimonda Petrauska aranžējumos.
Koncertā līdzās Ziemassvētku korāļiem skanēja komponista Ērika Ešenvalda darbi, īpaši veltīti šiem mūziķiem – saksofonistam Oskaram Petrauskim, ērģelniecei Lienei Andretai Kalciemai un franču soprānam Perīnai Madefai. Ešenvalda mūzikā saksofons atklājas kā daudzšķautņains un izteiksmīgs instruments, kura tembrs organiski saplūst ar krāšņo ērģeļu skanējumu un izcilās franču dziedātājas Perīnas Madefas īpaši kolorīto vokālu, veidojot neaizmirstamu svētku atmosfēru. Ziemassvētku koncerta īpašais notikums bija latviešu komponista Ērika Ešenvalda jaunākā opusa pasaules pirmatskaņojums – īpaši šim sastāvam rakstīts dziesmu cikls ar franču simbolisma meistara Pola Verlēna dzeju. Šī skaņdarba radīšana un atskaņojums ir nozīmīgs notikums gan Latvijas, gan starptautiskajā mūzikas telpā.
Svarīgu lomu šajā Ziemassvētku programmā ieņēma Ventspils koncertzāles "Latvija" majestātiskās ērģeles – viens no ievērojamākajiem instrumentiem Eiropā, kas apvieno baroka laika smalkumu ar mūsdienu tehnoloģijām un skanējuma daudzveidību. Ērģelnieces Lienes Andretas Kalnciemas meistarīgajā sniegumā tās iemirdzējās īpašā gaismā – no maigas Ziemassvētku lirikas līdz pat spēcīgiem, debess plašumu aizsniedzošiem toņiem.