Daudzi uzskata, ka tieši šī sieviete varētu kļūt par Leonardo Dikaprio sievu.
FOTO: Leonardo Dikaprio ar mīļoto iemūžināti retā tuvības mirklī

Holivudas zvaigzne Leonardo Dikaprio un viņa draudzene, itāļu modele Vitorija Čeretija, iemūžināti retā publiskas pieķeršanās mirklī.

Pāris, kas attiecības uzsāka 2023. gadā, tika nofotografēts mīļā brīdī, kuru 26. decembrī publicēja TMZ, abiem baudot pēcpusdienas iepirkšanos Losandželosā. Tiek ziņots, ka 51 gadu vecais Dikaprio un 27 gadus vecā Čeretija apmeklēja vairākus veikalus un paēda, pirms ļāvās retam publiska maiguma apliecinājumam, apmainoties ar mīļu skūpstu.

Lai gan Leonardo un Vitorija sāka satikties jau 2023. gadā, savu romantisko attiecību publisku apstiprinājumu viņi sniedza tikai 2025. gada Met Gala pasākumā maijā. Pats aktieris neslēpj, ka apzināti cenšas noteiktas savas personīgās dzīves detaļas paturēt ārpus sabiedrības uzmanības loka.

“Tas ir līdzsvars, ar kuru esmu mēģinājis sadzīvot visu savu pieaugušo dzīvi,” viņš šī mēneša sākumā sacīja žurnālam "Time". “Un joprojām neesmu eksperts. Mana vienkāršā filozofija ir parādīties tikai tad, kad tev ir ko teikt vai ko parādīt. Pretējā gadījumā – pazūdi, cik vien iespējams.”

Runājot par attiecībām, filmas “Reiz Holivudā” aktieris atzina, ka viņa skatījums uz tām ar gadiem ir mainījies. “Tas rada sajūtu, ka gribas būt godīgākam un netērēt savu laiku,” viņš augustā sacīja žurnālam "Esquire". “Es varu tikai iedomāties, kā attīstīsies nākamās desmitgades. Skatos uz savu māti – viņa vienkārši pasaka tieši to, ko domā, un netērē laiku izlikšanās mēģinājumiem.”

Dikaprio uzsver, ka novecošana viņu padarījusi izvēlīgāku attiecībā uz cilvēkiem savā tuvākajā lokā – gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē. “Būt tiešākam un riskēt ar domstarpībām vai pat šķiršanos nozīmē to, ka tu vienkārši vairs negribi izšķiest savu laiku,” viņš piebilda. “Tev ir jābūt daudz atklātākam.”

Zināms, ka iepriekš Leonardo Dikaprio veidojis attiecības ar Victoria’s Secret modeli Bridžitu Holu, modelēm Naomi Kempbelu, Helēnu Kristensenu, Evu Hercigovu, kā arī aktrisēm un modelēm Bleiku Laivliju, Mirandu Kerru, Riannu un Džidži Hadidu. Viņš bijis attiecībās arī ar Kamilu Moroni un supermodeli Žizeli Bundhenu, tomēr neviena no šīm savienībām nav bijusi ilgstoša.

