Karaliskā līdzība, kas aizkustina: fani saskata princesē Šarlotē karalieni Elizabeti II
foto: BACKGRID/ Vida Press
Princese Šarlote Ziemassvētkos Sandringemā pārsteidz ar līdzību karalienei Elizabetei II.
Karaliskā līdzība, kas aizkustina: fani saskata princesē Šarlotē karalieni Elizabeti II

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Princese Šarlote ikgadējās Ziemassvētku dienas pastaigas laikā Sandringemā Norfolkā — iemīļotajā karaļnama ziemas rezidencē — izskatījās pārsteidzoši līdzīga savai aizsaulē aizgājušajai vecvecmāmiņai, karalienei Elizabetei II.

10 gadus vecā Viljama un Keitas meita kopā ar saviem brāļiem Džordžu (12) un Luisu (7), kā arī citiem augsta ranga karaliskās ģimenes locekļiem apmeklēja rīta dievkalpojumu Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā, pēc tam sveicot sabiedrību, kas bija sapulcējusies baznīcas teritorijā.

foto: BACKGRID/ Vida Press
Princese Šarlote pārsteidz ar līdzību karalienei Elizabetei II.
Svētku reizē jaunā princese bija tērpusies divtoņu — bēšā un šokolādes brūnā — divrindu mētelī, tumši brūnās zeķbiksēs un tādas pašas krāsas balerīnu tipa apavos. Kā vēsta “Royal Fashion Police” “Instagram” lapa, mētelis bija šūts pēc pasūtījuma no “Catherine Walker”, bet apavi — “Tory Burch” ar purngalā iestrādātu kontrastējošu detaļu, no krokodilādas efekta zamšādas.

Viņas izskats svētku pasākumā šķita ievērojami līdzīgs vecvecmāmiņas tēlam, kura arī katru gadu apmeklēja Sandringemu. Kādā 1936. gadā uzņemtā fotogrāfijā nelaiķe karaliene redzama kopā ar savu māsu princesi Margarētu, tērpusies līdzīgā, pogājamā, piegrieztā mētelī, un vizuāli ļoti atgādina mūsdienu Šarloti.

foto: Alamy/ Vida Press
Princese Elizabete ar princesi Margarētu.
Tomēr sociālajos tīklos viedokļi par līdzību dalījās: kāds rakstīja: “Izskatās tieši kā Elizabete,” savukārt cits iebilda: “Es neredzu līdzību ar karalieni Elizabeti. Viņa izskatās gluži kā princis Viljams.”

Vēl kāds piebilda: “Princese Šarlote ļoti līdzinās savam tēvam, princim Viljamam,” bet cits komentēja: “Viņa vairāk izskatās pēc Diānas! Ļoti skaista meitene!”

Ilgi gaidītās pastaigas laikā Šarlote tika slavēta par savu uzvedību kā topoša “strādājošā” karaliskās ģimenes locekle un salīdzināta ar savu vecmāmiņas māsu princesi Annu par laipnību pret sabiedrības locekļiem.

Šī nav pirmā reize, kad Šarlote salīdzināta ar Elizabeti un kad fani atraduši līdzību starp Šarlotes un Elizabetes vecajam fotogrāfijām. Tāpat iepriekš izskanējis, ka princese Šarlote ir "spoguļattēls" viņas vecmāmiņai, princesei Diānai. Daudzi komentētāji norādījuši uz viņas līdzību ar Diānu, īpaši uz viņu līdzīgajām acīm un smaidu. Turklāt princese Šarlote ir iemantojusi arī dažas no Diānas raksturīgajām manierēm.

