Rīgas Domā izskanējis īpašs koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos". FOTO
Ieskandinot gada siltākos un mierpilnākos svētkus, Rīgas Doma majestātiskajā atmosfērā izskanēja koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos", pulcējot kuplu klausītāju skaitu un radot emocionālu svētku gaidīšanas noskaņu.
Pie klavierēm bija maestro Raimonds Pauls, kura vadībā koncertā skanēja dziesmas no cikla “Liec galvu Krusta priekšā”, kura pirmatskaņojums notika pirms 25 gadiem, kā arī citas iemīļotas Raimonda Paula Ziemassvētku kompozīcijas un pasaulē zināmas svētku melodijas. Kopā ar maestro koncertā uzstājās operdziedātājs Edgars Ošleja, mūziķis Juris Kristons, kā arī vīru koris “Absolventi” (mākslinieciskais vadītājs Georgs Zujevs) un vīru koris “Ķekava” (mākslinieciskais vadītājs Arvīds Platpers, kormeistars Edgars Briņķis). Koncerta programmu bagātināja arī flautas solo Dženiferas Dinbires-Zujevas izpildījumā, mazo solistu Leonarda Verdes un Ernesta Verdes uzstāšanās, kā arī mācītāja Arņa Eltermaņa klātbūtne un uzruna.
Rīgas Doma īpašā aura, klausītāju līdzi dziedāšana un patiesas emocijas radīja neaizmirstamu svētku noskaņu, kas noslēdzās ar stāvovācijām koncerta finālā pie dziesmas “Svētvakars”. Koncertu apmeklēja arī vairākas sabiedrībā zināmas personības, tostarp bijušais Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kā arī citi kultūras un sabiedriskās dzīves pārstāvji.