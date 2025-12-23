Ko Ziemassvētkos klausās Megana Mārkla? Hercogiene atklāj savu svētku dziesmu sarakstu
Saseksas hercogiene Megana Mārkla dalījusies ar savu iecienītāko svētku dziesmu sarakstu.
44 gadus vecā Saseksas hercogiene video atklāja 16 dziesmas, fonā rādot kadrus no gatavošanās svētkiem — viņa redzama gatavojot svētku mielastu, griežam lentes un iesaiņojam dāvanas.
Atskaņošanas saraksta pirmajā vietā ierindojusies Noras Džounsas un Laufijas izpildītā dziesma “Have Yourself a Merry Little Christmas”, tai cieši seko Ellas Ficdžeraldas “Winter Wonderland”. Merijas Kerijas hits “All I Want for Christmas Is You” sarakstā ieņēmis astoto vietu, bet “Last Christmas” grupas Wham! izpildījumā — devīto. Sarakstā iekļautas arī Frenka Sinatras dziesma “I’ve Got My Love to Keep Me Warm” un Maikla Bublē “Christmas (Baby Please Come Home)”.
Megana pie ieraksta pievienoja parakstu: “Visas sezonas skaņas. Šis ir mans personīgais iecienītāko svētku dziesmu saraksts, kas šajā gada laikā skan mūsu mājās.Novēlu jums drošus un mājīgus Ziemassvētkus! Izbaudiet!”
Šis ieraksts publicēts neilgi pēc tam, kad Megana pagājušajā nedēļā “Instagram” ievietoja līdz šim atklāto ģimenes portretu ar bērniem Ārčiju un Lilibetu. Hercogiene dalījās ar attēlu, kurā redzama kopā ar 41 gadu veco Hariju un bērniem, pievienojot parakstu: “Priecīgus svētkus! No mūsu ģimenes – jūsu ģimenei.”