Traģisks likteņa pavērsiens - bijušais bērnu aktieris kļuvis par bezpajumtnieku
Nesen sociālajos tīklos nonācis satraucošs video ar seriāla “Ned’s Declassified School Survival Guide” zvaigzni Taileru Čeisu – bijusī bērnu zvaigzne, kā liecina publicētie kadri, šobrīd dzīvo uz ielas.
Video, kas strauji izplatījās platformā “TikTok”, redzams Čeiss apjukuma pilnā stāvoklī, runājot nesakarīgi un atstājot satraukuma pilnus iespaidus par savu fizisko un mentālo veselību. Ieraksts izraisīja plašu fanu reakciju – daudzi pauda bažas par aktiera labklājību un aicināja meklēt veidus, kā viņam palīdzēt.
@copemzz Everyone 🙏🏾 for Tyler Chase god is on your side bro 🙏🏾 nickelodeon celebrity star #fypシ゚viral #tylerchase #nickelodeon #disneychannel ♬ original sound - Copemz
Pēc video izplatīšanās “TikTok” lietotāja Sitlalli Vilsone izveidoja “GoFundMe” ziedojumu kampaņu, lai atbalstītu Čeisa atveseļošanos. Ziedojumu akcijā tika savākti vairāk nekā 1200 ASV dolāri, līdz Vilsone to slēdza pēc Čeisa mātes lūguma.
Tagad jau dzēstā ierakstu sērijā Vilsone atklāja, ka Čeisa māte viņai privātā ziņā paskaidrojusi: “Taileram ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, nevis nauda. Taču viņš no tās atsakās. Es novērtēju tavas pūles, bet nauda viņam nepalīdzētu. Es viņam esmu iegādājusies vairākus telefonus, bet viņš tos pazaudē vienas vai divu dienu laikā. Viņš pats nespēj pārvaldīt naudu, kas nepieciešama viņa medikamentiem.”
Teilors Čeiss kļuva pazīstams 2000. gadu vidū, piedaloties populārajā Nickelodeon seriālā “Ned’s Declassified School Survival Guide”, kurā atveidoja vienu no spilgtākajiem tēliem un ātri iemantoja jaunās auditorijas simpātijas. Seriāls guva lielus panākumus un kļuva par daudzu skatītāju bērnības neatņemamu sastāvdaļu.
Pēc seriāla noslēguma Čeisa aktiera karjera gan vairs neattīstījās tik strauji – viņš piedalījās atsevišķos mazākos projektos, taču pakāpeniski pazuda no plašākas sabiedrības redzesloka.