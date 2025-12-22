Noskaidrots, cik cilvēku nobalsoja par šova “X Faktors” finālistiem
14. decembrī šova "X Faktors" sestās sezonas finālā uzvarēja Jurģis Namejs Zvejnieks no mentora Reiņa Sējāna komandas, kurš aiz sevis atstāja Dagmāru Laicāni un Lotti Eglīti. Bet, kāds bija viņa pārsvars?
Šova "X Faktors" finālā, kad visi dalībnieki uz skatuves bija kāpuši ar diviem priekšnesumiem – individuālo dziesmu un kopā ar slavenību izpildīto skaņdarbu – telefonbalsojums uz laiku tika apturēts. Apkopojot rezultātus, trešajā vietā ar 4449 balsīm palika Dagmāra Laicāne, bet ceļazīmes uz superfinālu ieguva Lotte Eglīte ar 5003 balsīm un Jurģis Namejs Zvejnieks ar 9884 balsīm.
Atsākoties šova noslēdzošajai kārtai, skatītājiem bija iespēja turpināt balsot par savu favorītu. Un pēc superfināla dziesmu izpildīšanas ar pārliecinošu pārsvaru uzvarēja Jurģis Namejs Zvejnieks, saņemot 14406 balsis, iepretim Lottes Eglītes 6447 balsīm.
Kā jau ziņots iepriekš, daļa no šova “X faktors” tiešraižu biļešu ieņēmumiem tiek ziedoti “TV3 Group” un Bērnu slimnīcas fonda rīkotajai labdarības akcijai “Eņģeļi pār Latviju”, sastādot summu – 7000 eiro. Savukārt šova fināla telefona balsojuma laikā visi gūtie līdzekļi – 32232,96 eiro – novirzīti akcijai “Eņģeļi pār Latviju”, kopā ziedotajai summai sastādot 39232,96 eiro.
Vēlreiz sveicam “X Faktors” 6. sezonas uzvarētāju Jurģi Nameju Zvejnieku, kā arī aicinām skatītājus sajust atkalsatikšanās prieku ar šova dalībniekiem sirsnīgajā “X Faktors” Ziemassvētku koncertā, kas būs skatāms 24. decembrī plkst. 20:40 kanālā TV3!
Šova "X faktors" sestās sezonas fināls
Ieskats šova “X faktors” sestās sezonas finālā un svinībās.