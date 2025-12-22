Noskaidrots TV erudīcijas spēles "15 jautājumi" čempionu turnīra uzvarētājs
Pēc saspringtas un emocijām bagātas cīņas divu nedēļu garumā TV kanāla "360" erudīcijas spēle "15 jautājumi" sasniegusi kulmināciju.
Īpašajā čempionu turnīrā, kurā spēkiem mērojās astoņi leģendārākie spēles dalībnieki, uzvaras laurus un galveno balvu 1500 eiro apmērā izcīnījis spēlētājs no Jūrmalas - Ģirts Trencis.
Čempionu turnīrs iezīmēja unikālu notikumu spēles vēsturē. Tajā piedalījās tikai spēcīgākie no spēcīgākajiem: Sintija Meijere, Liene Mekša, Raitis Boļšakovs, Ģirts Trencis, Kristaps Rozītis, Edgars Kūms, Ainars Bumbieris un Toms Dombrovskis. Ceļš līdz titulam nebija viegls – dalībniekiem bija jāpārvar ceturtdaļfinālu un pusfinālu spēles, lai noslēgumā tiktos lielajā finālā, kur uzvarētāju noteica divu spēļu summā. Ģirts Trencis nav iesācējs erudīcijas spēļu pasaulē. Ar ekonomista izglītību un analītisku prātu apveltītais jūrmalnieks ikdienā strādā AS "Latvijas Gāze" par finansistu un operacionālo risku vadītāju. Viņa gudrība balstās neremdināmā zinātkārē un mīlestībā pret lasīšanu, kas ļāvusi uzkrāt plašu zināšanu bagāžu.
“Tas bija pilnīgi traks piedzīvojums! Vispirms trauksmainā finišā ar Harija Potera palīdzību par vienu jautājumu apsteidzu Sintiju Meijeri, pēc tam pusfinālā kopā ar Lieni Mekšu pēdējiem spēkiem rāpojām pretī uzvarai, es beigās tiku divus milimetrus tālāk. Un arī fināls pret Ainaru Bumbieri sākās ar ledainu dušu, turpinoties ar saspringtām sacīkstēm divu spēļu garumā. Uzvarēt palīdzēja gan laba veiksme, gan pārdomāta riskēšana. Te nu pieredze risku pārvaldībā palīdzēja!” tā Čempionu turnīru komentēja uzvarētājs Ģirts Trencis.