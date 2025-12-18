Drīzumā "Oskaru" ceremoniju ikviens varēs skatīt platformā "YouTube"
ASV Kinoakadēmija paziņojusi, ka parakstījusi ekskluzīvu līgumu ar vietni "YouTube", kas četru gadu garumā platformai dos tiesības pārraidīt "Oskaru" balvas pasniegšanas ceremoniju.
"Oskaru" ceremonija, kas šogad notiks 15. martā, teju pusgadsimtu ir pārraidīta kanālā "ABC", bet sākot ar 2029. gadu, šovs būs pieejams tiešraidē vietnē "YouTube". Turklāt ceremoniju varēs skatīties ikviens bez maksas.
"Šī partnerība ļaus mums parādīt Kinoakadēmijas darbu pēc iespējas plašākai auditorijai visā pasaulē, kas būs izdevīgi gan mūsu Kinoakadēmijas biedriem, gan filmu kopienai," kopīgā paziņojumā norādīja Kinoakadēmijas izpilddirektors Bils Krāmers un Kinoakadēmijas prezidente Lineta Hauela Teilore.
Tikmēr "YouTube" izpilddirektors Nīls Mohans nosauca "Oskaru" ceremoniju par "vienu no mūsu svarīgākajiem kultūras pasākumiem" un sacīja, ka sadarbība ar Kinoakadēmiju "iedvesmos jaunu radošuma un filmu cienītāju paaudzi". Bet kanāls "ABC", kas pārraida ceremoniju kopš 1976. gada, paziņoja, ka ar nepacietību gaida "turmpmākās trīs ceremonijas", kuras tas joprojām rīkos.
Šis solis tiek sperts laikā, kad Holivudu pāršalcis cēl kāds skandāls - finansiālās grūtībās nonākusi viena no Holivudas piecām lielākajām kinostudijām "Warner Bros. Discovery", par kura pārņemšanu šobrīd cīnās traumēšanas platforma "Netflix" un uzņēmums "Paramount Skydance", kurā viena no ieinteresētajām personām ir ASV prezidenta Donalda Trampa znots Džareds Kušners.
Abas iespējas tika uzskatītas par nelabvēlīgām nozarei, kas pēdējo gadu laikā ir piedzīvojusi krasus izaicinājumus. Pēdējo gadu laikā straumēšanas platformu popularitāte smagi ietekmējusi gan lielās filmu studijas, gan kabeļtelevīzijas tīklus.