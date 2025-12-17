Īru vēsture ar alus kausu rokās. Seriāla "House of Guinness" recenzija
Slavenais britu scenārists un TV producents, LTV7 demonstrēto «Birmingemas bandu» radošais līdzautors un veidotājs Stīvens Naits savam jaunākajam seriālam «House of Guinness» izvēlējies trauksmainu un revolucionāru īru vēstures posmu, kas sakrīt ar šīs alus ražotnes likteņu krustugunīm.
Ginesa alus tapšanas vēsture sakrīt gan ar 19. gadsimta straujo pilsētu izplešanās faktoru, gan imigrāciju un pakāpenisku fabrikas darba uzplaukumu. Izvēle stāstīt par slavenu, nacionālajā līmenī zināmu produktu caur ģimenes prizmu Stīvenam Naitam ir raksturīga vēl kopš «Birmingemas bandu» laika. Ja Tomija Šelbija gangsterspēlēm īru aktiera Kiliana Mērfija atveidē vairāk piemita mafijas romantika, pēc Pirmā pasaules kara mēģinot iegūt bagātību, grābjot naudu, kur var – alkoholā, azartspēlēs, zirgu sacīkstēs – «House of Guinness» fokusējas uz varas pārdali pēc patriarha, Benjamiņa Ginesa nāves, kad uzņēmuma vadība jāpārņem vecākajam dēlam Artūram.
Laikā, par kuru vēstīts seriālā, no 1868. gada – Īrijā valda milzīga sociālā nevienlīdzība. Ginesa dinastija bija lojāla britu impērijai, kuras pakļautībā Īrija funkcionēja. Viņu intereses sakņojas aristokrātu dzīvē, nevis cīņa plecu pie pleca ar īru nacionālistiem. Īrija ir maza valsts, kas, līdzīgi kā Norvēģija vai Islande, visos laikos cīnījusies par savu neatkarību un bijusi spiesta sadzīvot ar imperiālisma sekām līdz pat 21. gadsimtam, ne reizi vien iesaistoties asiņainos militārajos konfliktos.
Bads kartupeļu dēļ
Bads no 1845. līdz 1852. gadam paņem gandrīz divu miljonu īru dzīvības, piespiež doties emigrācijā uz ASV un Kanādu. Britu valdība nepārtrauc, piemēram, sviesta eksportu no Īrijas. Milzīga daļa īru nomira, jo kartupeļi, kurus tolaik apsēda nāvējoša sēne, gāja postā. Nāvējošā disbalansa ietekmē Īrijā sāka veidoties strādnieku dibinātas partizānu kustības un nacionālisma ideju virzība, katalizējoties līdz pat 20. gadsimta sākumam.
Ginesa alus darītava, kas vēlāk apvieno spēkus ar viskija ražotnēm un strādā konglomerāta ietvarā, ir viens no lielākajiem darba devējiem un filantropiem Īrijā, finansiāli atbalstot baznīcas un slimnīcas. Mūžīgā iztapīgā izlavierēšana uz labdarības rēķina, kas raksturīga uzņēmumiem ar sliktu slavu, ir aktuāla arī «House of Guinness». Pirmajā sērijā, atspoguļojot Benjamiņu tēva bēru gājienu pa pilsētu, ielās notiek kautiņi un karieti apmētā ar puvušiem dārzeņiem, visu pasniedzot stilīgā, palēninātā manierē ar mūsdienu popmūziku fonā, it kā atgādinot par «Birmingemas bandu» stilizētajām, garajām ainām.
Seriālā kā sliktais varonis izcelta tā saucamā Īrijas Republikāņu brālība, kas atbildīga par sprādzieniem, uzbrukumiem centrālajām Dublinas vietām un sacelšanos. Tā kalpo par pamatu Īrijas Republikāņu armijas dibināšanai, kas jau 20. gadsimtā iesaistījās bruņotos uzbrukumos Ziemeļīrijā, cīnoties pret protestantiem un katoļiem. To uzskatīja par teroristu grupējumu. Seriālā vienkāršos ļaudis reprezentē rudmatainā Elēna, kura ir kareivīgi noskaņota un ielās pārvietojas ar nazi zem kleitas. Viņu atveido 24 gadus jaunā īru modele un aktrise Nīama Makmormaka. Viņa ir ļoti glīta, taču vairāk par ielu cīnītāju reminescē ar Andželīnas Džolijas pilnasinīgajām daiļavām.
No mācītāja līdz noziedzniekam, un atpakaļ
Rezumējot vēstures lappuses, īrus plosa nabadzība, anarhija un ASV imigrācijas sekas, kur otrpus okeānam nekas nav diži labāks. Ņujorku terorizē dažādas imigrantu bandas, dažādi bandīti, kurus par slepkavību meklē pašu zemē. Šajā raibajā kompānijā vietu atrod īru aktiera Džeka Glīsona atveidotais Bairons. Glīsonu skatītāji atpazīs kā ļauno princi Džofriju no vērienīgās sāgas «Troņu spēle». Bairons ir ārlaulībā dzimis Ginesu brālēns, kuram uzdots dibināt biznesa sakarus ASV un paplašināt Ginesa ietekmi ārpus Eiropas.
«House of Guinness» kā līdzvērtīgi jaudīgu un emocionāli iespaidīgu «Birmingemas bandu» pēcteci «Netflix» saimē traucē uztvert nepiemērotā aktieru izvēle 80 procentiem lomu. Ja Entonija Boila atveidoto Artūru kā vecāko dēlu uztver par galveno varoni – dinastijas tiešo mantinieku, tad viņam stāstā nepiemīt nekas no spēcīgam vadītājam nepieciešamā. Gluži otrādi. Artūru interesē kaislīgas rotaļas ar jauniem vīriešiem, tomēr skata labad jāapprec sieva, kura kalpos kā sabiedrisko attiecību menedžere un novērsīs sabiedrības uzmanību no Artūra seksuālās orientācijas.
Viņa sieva – Danielles Galiganas atveidotā Lēdija Olīvija – ir ambicioza aprēķinātāja, kura pārzina galma spēlīšu noteikumus. Nelaime tāda, ka, par spīti atvērtās laulības principiem, viņa slepus nolemj mainīt romantisko interesi par labu kādam citam svarīgam Ginesa nama dalībniekam.
Labā māsa Anna
Kā pozitīvos aktieru piemērus vēlos izcelt Ginesu ģimenes māsu Annu, kuru atveido britu aktrise Emīlija Fērna. Viņu priekšlaikus noraksta gan politiskai karjerai, gan biznesa mērķiem tikai tāpēc, ka ir sieviete. Anna ir vienīgā, kura sapratusi, ka aiz grezno Ginesa namu sienām mīt pilnīgi cita sabiedrība. Tie ir cilvēki, kuriem atņem lauksaimniecības zemes, jo īri par tām vairs nespēj samaksāt.
Britu aktieris Džeimss Nortons spēlē Ginesa darītavas ilggadējo pārzini, arī izsitēju un pa reizei miesassargu. Viņš sēž uz diviem krēsliem. No vienas puses, Ginesa darbinieks, no otras – slepens īru neatkarības kustības atbalstītājs, kurš ir gatavs nodot pats savus stingrās lojalitātes ideālus.
Džeimss Bonds neiznāks
Nortona tēlu galerija britu televīzijā ir gaužām raiba. Viņš ir bijis gan «Grāntčesteras» harismātiskais mācītājs Sidnijs – britiem ļoti vajag reliģiskos sadzīves motīvus, gan atveidojis nežēlīgu noziedznieku kritiķu atzītajā detektīvdrāmā «Laimīgā ieleja/Happy Alley». Šarmants un biedējošs. Par viņu dažbrīd pavīdējušas baumas kā par nākamo Džeimsu Bondu, tomēr tās nav apstiprinājis nedz Nortons, nedz producentu komanda. Stīvens Naits būs jaunais Bonda filmas scenārists.
Līdzās vienam spēcīgam aktierim kā Kilianam Mērfijam ierindota plejāde pavisam jaunu divdesmitgadnieku, kuri ne tikai ekrānā izskatās pēc pusaudžiem, bet kuru personībām scenārija ietvarā netiek iedots pienācīgs svars. Atliek vienīgi spekulēt, kāpēc potenciāli spēcīgai vēsturiskajai sāgai izvēlēts vājš izpildījums.
Pieredzējis scenārists, vājš izpildījums
Stīvens Naits ir ļoti pieredzējis scenārists, veidojot spēcīgas gangsterdrāmas. Ir lojāls īru sociālās drāmas atveidotājs dažādos projektos un aizrautīgs aldaris. Kopā ar brāli jau ilgi darbojas amatalus nozarē. Vājā scenārija pamatā ir varoņu nepietiekamā griba kaut ko savā dzīvē mainīt, izņemot Annu. Pat atkarību plosītais Ginesu brālis Bens grib tikai dzert un ballēties, turpretī Artūrs Šelbijs ar savu bravūru, būdams alkoholiķis, spēj no demonstrēt daudz lielāku drosmi un gribasspēku iestāties par ģimenes vērtībām. Varbūt nostrādā Kiliana Mērfija fenomenālais aktiera sniegums un tas, ka «Birmingemas bandās» bez jau minētā Mērfija un Toma Hārdija nevainojamās aktierspēles Londonas ebreju bandīta Alfija Solomona lomā seriālā parādās vesels klāsts ar augstākās raudzes vidējās paaudzes aktieriem, atbilstot seriāla mērķauditorijai un padarot šo par kulta TV produktu.
Seriālu līdzproducē Ginesa mantiniece
Interesanti, kā TV ceļi noved pie «Netflix» straumēšanas vietnes vajadzības atklāt arvien jaunus un seksīgus projektus, kas ne vienmēr atbalsojas kvalitatīvos dziļumos. Pēdējos gados man kā skatītājai radusies sajūta, ka «Netflix» vadošie spēki kā tādi arābu tirgotāji paņem patlaban pasaulē populāro TV modi, samaina nosaukumu no «Adidas» uz «Abibas» un palaiž savos oriģinālkanālos. Šajā vietnē dienasgaismu ieraudzījis pavāru trilleris – gandrīz kā no «The Bear» panākumu atlējuma iznākušais «Melnais trusis/Black Rabbit»; pēc «Jeloustounas» grandiozajiem panākumiem piepeši sāk demonstrēt tādu pašu rančo sāgu no Austrālijas – «Teritorija/ Territory».
Var jau būt, ka «House of Guinness» cenšas izmantot iepriekšējos panākumus un mēģina piesaistīt jauniešu auditoriju. Viena no seriāla līdzproducentēm ir Ginesa mantiniece, turklāt zīmolam publicitāte nenāk par ļaunu. Jācer, ka nākamā sezona, ja tāda būs, skatītājiem piedāvās jēgpilnākas varas spēles ar lielāku emocionālo ietekmi.
Producē: Stīvens Naits, Toms Šenklends, Kārena Vilsone un citi.
Pirmā sērija: 2025. gada 25. septembrī.
Sēriju skaits: 8.
Scenārija autors: Stīvens Naits.
Lomās: Entonijs Boils, Luiss Pārtridžs, Džeimss Nortons, Emīlija Fērna un citi.