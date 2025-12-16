Harijs un Megana Ziemassvētkos paliek vieni - cerības uz izlīgumu ar karalisko ģimeni izplēn
Princis Harijs un Megana Mārkla jau septīto gadu pēc kārtas Ziemassvētkus pavadīs ārpus karaliskās ģimenes loka, un, pēc karaļnama eksperta domām, atgriešanās vairs nav iespējama.
Kamēr karaliskā ģimene gatavojas svētkiem Sandringemā, Saseksas hercogs un hercogiene arī šogad paliks ārpus ģimenes svinībām. Lai gan šogad izskanēja mājieni par iespējamu attiecību uzlabošanos – īpaši starp karali Čārlzu un princi Hariju –, karaļnama biogrāfs Toms Bauers uzskata, ka Ziemassvētki pāra dzīvē būs īpaši sarežģīts periods.
“Harijs tikās ar savu tēvu, cerot atgriezties ģimenes labvēlībā, taču tas nestrādās – viņam vienkārši nav ceļa atpakaļ,” sacīja Bauers. “Harijs pats ir teicis, ka nezina, cik ilgi tēvam vēl atlicis, un tas viņu nomāc, tomēr es nedomāju, ka viņš ir augstu Čārlza prioritāšu sarakstā.”
Bauers piebilda, ka arī Megana nav izlīgusi ar savu ģimeni un nevēlas atgriezties Lielbritānijā, tādējādi abu ģimeņu attiecības darbojas pretēji Harija interesēm. “Rezultātā viņi Ziemassvētkos paliek ļoti izolētā situācijā.”
41 gadu vecais Harijs un 77 gadus vecais karalis Čārlzs septembrī Klarensa namā tikās uz 54 minūšu sarunu – tā bija viņu pirmā klātienes tikšanās vairāk nekā pusotra gada laikā. Tomēr cerības uz izlīgumu ātri izplēnēja, kad informācija par tikšanos nonāca medijos. Harija komanda apgalvoja, ka notikusi apzināta tikšanās sabotāža.
Pēc Bauera teiktā, Harijam bijusi stingra prasība par sarunas konfidencialitāti, taču neilgi pēc tam viņš žurnālistam atkārtojis, ka nenožēlo neko, ko rakstījis savā autobiogrāfijā “Liekais”.
Vēl viens nopietns šķērslis izlīgumam ir Harija ilgstošā cīņa par drošības nodrošināšanu ģimenei Lielbritānijā. Pēc šogad zaudētās tiesas prāvas viņš atzina, ka “nespēj iedomāties pasauli, kurā atvestu sievu un bērnus atpakaļ uz Apvienoto Karalisti”.
Lai gan mediji nesen ziņoja, ka Harijs panācis Iekšlietu ministrijas riska izvērtējuma pārskatīšanu, Bauers uzsver, ka karalim Čārlzam šobrīd svarīgākais ir veselība, mantojums un raita varas nodošana princim Viljamam. “Harijs šajā procesā tikai traucē,” viņš sacīja.
Maz ticams, ka Saseksas pāris svētkus pavadīs arī ar Mārklu ģimeni. Meganai ir sarežģītas attiecības ar tēvu Tomasu Mārklu, kas pasliktinājās ap viņas 2018. gada kāzām. Lai gan Megana, iespējams, nesen mēģinājusi ar viņu sazināties pēc ziņām par viņa ārkārtas kājas amputāciju Filipīnās, nav skaidrs, vai vēstījums viņu sasniedzis.
Savukārt Tomass Mārkls no slimnīcas gultas paziņojis, ka būtu gatavs izlīgt ar meitu un vēlētos satikt savus mazbērnus – sešgadīgo princi Ārčiju un četrgadīgo princesi Lilibetu.
Bauers norāda, ka Meganu satrauc arī viņas realitātes TV projekti un dzīvesstila zīmols “As Ever”, Viņas jaunākais raidījums “Ar mīlestību, Megana” svētku izdevums, kas debitēja 3. decembrī, guvis vāju atsaucību.
“Šie Ziemassvētki Meganai ir izšķiroši – problēmas ir divas: nauda un atpazīstamība,” sacīja Bauers. “Ja viņa šajos svētkos nespēs pārdot savu produkciju, situācija kļūs ļoti nopietna. Vai cilvēki tiešām maksās 32 dolārus par medus burciņu no Saseksas hercogienes?”
Bauers Hariju raksturoja arī kā “vērtību zaudējošu aktīvu” karaliskajā ģimenē, norādot, ka viņa loma labdarības organizācijās samazinās, bet līdz nākamajām Invictus Games spēlēm 2027. gadā nav skaidrs, ar ko viņš nodarbosies. “Vienkārša risinājuma viņu situācijai nav,” secināja Bauers.