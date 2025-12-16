Pie skatītājiem ceļu sāk gadumijas šovs "Sapnis Vecgada naktī". FOTOGALERIJA
Gadumijas šovs "Sapnis Vecgada naktī" sācis savu ceļojumu pie skatītājiem, un līdz pat 4. janvārim tas priecēs skatītājus vēl 11 pilsētās, aicinot ļauties jautrībai, svētku burvībai un sapņu piepildījumam.
“Šis ir muzikāls stāsts par nakti, kurā spilgtākās vēlēšanās var īstenoties gluži kā pasakā par zelta zivtiņu. Taču – uzmanies, ko vēlies! Sapņu pārdevēja centieni piepildīt cilvēku vēlmes neiztiek bez komiskām kļūmēm, pārpratumiem un negaidītiem pavērsieniem, kas šovam piešķir īpašu humora un siltuma devu. Ugunīgas dejas, krāšni tērpi un izcila mūzika – viss vienuviet, lai aizraujoši noslēgtu gadu un uzlādētu sevi ar pozitīvu enerģiju Jaunajam gadam”, stāsta šova režisors Mārtiņš Kagainis.
Koncertā skatītāji var baudīt gan iemīļotas latviešu dziesmas, gan pasaules hitus. Divu stundu garumā garantēts prieks, dzirkstošs garastāvoklis un sajūta, ka sapņi patiešām var kļūt par realitāti. Uz skatuves - jaudīga aktieru, dziedātāju un dejotāju komanda: Maksims Busels, Anmary, Atis Zviedris, Dainis Skutelis, Sanita Roze, Artūrs Biķernieks, Toms Kalderauskis, Emīls Gilučs-Lācis, Austra Elza Kozuliņa, Zane Helēna Lazdiņa, Sarma Liede, Karīna Biķerniece, Roberts Peičs, Rolands Šteinbergs, Zane Stūre, Kārlis Kemlers, Asnate Rikse. Par muzikālo gaisotni rūpējas instrumentālā grupa Matīsa Žilinska vadībā. Šova “Sapnis Vecgada naktī” radošo kodolu veido režisors Mārtiņš Kagainis, muzikālais vadītājs Matīss Žilinskis, horeogrāfe Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece Hanna Elerta, scenogrāfs un gaismu mākslinieks Egils Kupčs.
“Mūsu kompānijas - "Producentu grupas 7" - divdesmitajā jubilejas gadā vēlējāmies dāvāt skatītājiem ko īpašu - spilgtu, sirsnīgu un patiesi svētku sajūtas piepildītu stāstu. Tādu, kas silda un aizrauj. Ar šo šovu mēs ne tikai noslēdzam lielisku gadu, bet arī aizsākam jaunu tradīciju”, norāda producents Aigars Dinsbergs.
“Sapnis Vecgada naktī” vēl būs skatāms 16. decembrī kultūras centrā "Ulbrokas pērle", 19. decembrī Jēkabpilī, Krustpils kultūras centrā, 20. decembrī Latgales vēstniecībā "Gors", 21 .decembrī Jelgavas kultūras namā, 23. decembrī Alūksnes kultūras centrā, 27. decembrī Ogres kultūras centrā, 28. decembrī kultūras centrā "Siguldas Devons", 29. decembrī Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti", 30. decembrī Tukuma kultūras namā, 3. janvārī Aizkraukles kultūras namā un 4. janvārī Valmieras kultūras centrā.