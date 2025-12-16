Rīgā nākamgad muzicēs sintīpopa leģendas OMD
2026. gada 28. augustā Rīgā, "Kimmela kvartālā", pirmo reizi Latvijā uzstāsies vieni no sintīpopa pionieriem un spilgtākajiem šī stila pārstāvjiem - "Orchestral Manoeuvres in the Dark" jeb OMD.
Tādi labi zināmi hiti kā "Electricity", "Messages", "Enola Gay", "Locomotion", "Souvenir", "Sailing On The Seven Seas", "Walking on the Milky Way" un daudzi citi padarīja OMD ne tikai par vienu no zīmīgākajām 80. gadu mūzikas apvienībām, bet arīdzan par iedvesmas avotu virknei popmūzikas zvaigžņu līdz pat mūsdienām. No "Depeche Mode", "Duran Duran", "Pet Shop Boys" un "Human League" līdz Mobijam, "Radiohead", "Arcade Fire" un vēl, un vēl.
Par "Orchestral Manoeuvres in the Dark" dzimšanas dienu uzskatāms 1978. gada 12. oktobris, kad solists un basģitārists Endijs Maklaskijs un taustiņistrumentālists un vokālists Pols Hamfrīzs pirmo reizi ar šādu nosaukumu uzstājās Liverpūles klubā “Eric's club”. Pirms tam viņi jau darbojušies vairākos muzikālos projektos, no kuriem pazīstamākais bija "The Id". Abus jauniešus vienoja aizraušanās ar krautroku, "Kraftwerk", Braiena Īno un Deivida Bovija daiļradi. Ļoti nozīmīgu lomu puišu muzikālā stila izveidē ieņēma Maklaskija mātes uz nomaksu iegādātais primitīvais "Korg M-500 Micro Preset" sintezators. Tas noteica lakonisko ritmiku, ko spilgti papildina izjusti melanholisks vokāls un lipīgas melodijas ar starpspēlēm.
OMD pirmais singls "Electricity" (Maklaskijs to vēlāk raksturoja kā ātrāku un pancīgāku "Kraftwerk" hita "Radioactivity" versiju) 1980. gadā ļāva duetam ierakstīt debijas albumu ar tajā iekļautu vēl vienu hitu "Messages". Plašāku atpazīstamību Eiropā un pirmo ASV duets ieguva ar "Enola Gay" no otrā albuma “Organisation” (1980) – pretrunīgo kompozīciju, kurā deju zāļu pulsējošais ritms un aizrautīga melodija kontrastē ar skaudro tekstu par amerikāņu lidmašīnu, no kuras tika nomesta atombumba uz Hirosimu.
Līdz ar albumu “Organisation” iznākšanu OMD kādu laiku kļūst par četru puišu apvienību, kur pamatduetam pievienojas bundzinieks Malkoms Holmss un saksofonists un taustiņinstrumentālists Mārtins Kūpers. Šis uzskatāms par grupas zelta sastāvu. “Architecture & Morality” - trešais albums – uzskatāmi parāda mūziķu radošo un profesionālo izaugsmi.
Tā kā eksperimentālais ceturtais albums “Dazzle Ships” piedzīvoja neveiksmi, mūziķi nolemj savu stilu vērst vairāk popa un nepretenciozitātes gultnē. Komerciāli tas izrādās veiksmīgs lēmums – līdz ar albumiem “Junk Culture” (1984) un “Crush” (1985) pie klausītājiem nonāk "Locomotion", "Tesla Girls", "Talking Loud and Clear", "So In Love" un "Secret". Augstāko pozīciju ASV topā izdodas sasniegt "If You Leave Me" - balādi, kas sarakstīta filmai “Skaistule rozā kleitā”.
1989. gadā Endijs Maklaskijs paliek par vienīgo OMD dalībnieku, jo pārējie grupas biedri nolemj veidot savu apvienību "The Listening Pool". Maklaskija OMD solovarianta pirmais albums “Sugar Tax” (1991) izrādās gana veiksmīgs, jo ietver tādus hitus kā "Sailing On The Seven Seas" un "Pandora’s Box". Tāpat par spīti britu radiostaciju vēsajai attieksmei, klausītāji galu galā novērtēja arī "Walking on the Milky Way" no albuma “Universal” (1996).
Starp 1996. un 2006. gadu OMD projekts tiek apturēts, dueta dalībniekiem galvenokārt darbojoties atsevišķi. Maklaskijs sadarbojās ar bijušo "Kraftwerk" dalībnieku Karlu Bartosu izveidoja meiteņu popgrupu "Atomic Kitten", kamēr Hamfrīzs kopā ar vācu sintpopa apvienības "Propaganda" bijušo solisti Klaudiju Brikenu radīja projektu "Onetwo".
Kopš 2006. gada OMD ir atkal kopā savā zelta sastāvā: Maklaskijs, Hamfrīzs, Holmss un Kūpers. Vienīgi 2015. gadā sasirgušo bundzinieku Malkomu Holmsu tagad aizstāj Stjuarts Keršovs. Apvienošanās laikā OMD izdevuši četrus studijas albumus, no kuriem jaunākais “Bauhaus Staircase” iznāca 2023. gadā. Tas uzskatāmi apliecina, ka grupas mūziķi joprojām spēj sacerēt mūziku, kas iedvesmo un, ko atzinīgi novērtē gan kritiķi, gan ierindas klausītāji. 2024. gadā OMD devās savā vērienīgākajā Lielbritānijas turnejā, kura kulminēja ar koncertu Londonas O2 arēnā. Gandrīz 50 pastāvēšanas gadu laikā grupa pārdevusi vairāk nekā 40 miljonus albumu, apliecinot sintīpopa pionieru un kopumā ļoti atzītu kompozīciju meistaru statusu.