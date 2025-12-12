Berlīnes kinofestivāla žūriju vadīs Vims Venderss.
Kino
Šodien 23:26
Berlīnes kinofestivāla žūriju vadīs leģendārais Vims Venderss
Berlīnes starptautiskā kinofestivāla žūriju nākamgad vadīs vācu režisors Vims Venderss, piektdien paziņojuši festivāla organizatori.
Venderss pauda prieku par iespēju vadīt žūriju savā pilsētā. "Tas būs pavisam jauns veids, kā skatīties Berlināles filmas, jo mēs skatīsimies katru konkursa filmu un padziļināti diskutēsim par katru no tām kopā ar inteliģentu un kino mīlošu cilvēku grupu," norādīja 80 gadus vecais režisors.
Venderss tiek uzskatīts par vienu no vadošajām Jaunā vācu kino (Neuer Deutscher Film) personībām, kas savas 60 gadus ilgās karjeras laikā būtiski ietekmējis starptautisko kino mākslu.
Viņš ir pazīstams ar tādām filmām kā "Paris, Texas" ("Parīze, Teksasa"), "Der Himmel über Berlin" ("Debesis virs Berlīnes"), "Pina" un "Perfect Days" ("Jaukās dienas").
Berlīnes starptautiskais kinofestivāls nākamgad norisināsies no 12. februāra līdz 22. februārim.