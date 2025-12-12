Ziemassvētkos karalis Čārlzs joprojām cer uz izlīgumu ar Hariju
Karalis Čārlzs šajā svētku laikā ir atstājis “durvis atvērtas” savam mīļajam dēlam Harijam.
Kamēr slimais monarhs gatavojas Ziemassvētkus pavadīt ģimenes lokā Sandringemā, karaļnama eksperti atzina, ka viņa jaunākais dēls Harijs ir bijis karaļa domās.
“Es nedomāju, ka uzaicinājums princim Harijam būtu pilnībā izslēgts, ja karalis patiešām vēlētos būt kopā ar savu bioloģisko ģimeni,” sacīja karaļnama komentētāja Amanda Mata.
“Čārlzs vienmēr ir uzskatījis, ka emocionāli ir atstājis durvis atvērtas,” norādīja Mata. “Taču realitātē spriedze ar princi Viljamu joprojām nav atrisināta. Ideja, ka viņš vēlas, lai šie Ziemassvētki būtu īpaši, ir saprotama — nevis tāpēc, ka tie noteikti būtu pēdējie, bet gan tāpēc, ka viņš ļoti labi apzinās laika ritējumu un savu mantojumu. Karaliskajai ģimenei Ziemassvētku unikālais tradīciju un kopības sajaukums kalpo kā sava veida restartēšanas poga.”
Matas komentāri izskanēja pēc tam, kad avots žurnālam “Us Weekly” atklāja — monarhs, kurš joprojām saņem ārstēšanu no neatklātas vēža formas, vēlas padarīt šo sezonu īpaši nozīmīgu.
“Čārlzs vienmēr pirmajā vietā liek pienākumu, taču viņš ir arī ģimenes cilvēks, kurš apzinās, cik dārgs ir laiks,” sacīja avots. “Viņš vēlas īpašus pēdējos Ziemassvētkus gadījumā, ja tie patiešām būtu pēdējie.”
77 gadus vecajam karalim Čārlzam neatklāta vēža forma tika diagnosticēta 2024. gadā.
“Neviens patiesībā nezina Čārlza veselības problēmu patieso apmēru, izņemot to, ka tās turpinās,” sacīja Mata. “Pēc tik satricinoša gada — ar ģimenes šķelšanos, Endrū titulu atņemšanu un paša ārstēšanu, kas ieilgusi jau trešo gadu — ir tikai saprotami, ka viņš vēlas, lai šie Ziemassvētki būtu īpaši nozīmīgi.”
“Karaliskā ģimene ir skaidri centusies viņu atbalstīt, jo īpaši karaliene Kamilla,” viņa turpināja. “Arī princeses Keitas atveseļošanās ir uzlabojusi viņa noskaņojumu — redzēt, kā viņa pēc smaga gada atgūst spēkus, ikvienam viņa situācijā dotu cerību.”
Princis Harijs ir atsvešinājies no ģimenes kopš 2020. gada, kad viņš un viņa sieva Megana Mārkla atteicās no karaļnama locekļu pienākumiem un pārcēlās uz Kaliforniju. Kā aiziešanas iemeslus viņi minēja neciešamo britu preses iejaukšanos un atbalsta trūkumu no pils puses.
Pēc apmešanās turīgajā piekrastes pilsētā pāris publiski pauda savas sūdzības intervijās un dokumentālajās filmās. Harija 2023. gadā izdotā autobiogrāfija “Liekais”, kurā tika atklātas apkaunojošas detaļas par Vindzoru namu, vēl vairāk pasliktināja attiecības ar karalisko ģimeni. Harijam pietuvināti avoti stāstīja, ka Čārlzs neatbildējis uz viņa telefona zvaniem un vēstulēm.
Maijā Harijs intervijā BBC sacīja, ka vēlas izlīgt ar ģimeni. “Es ļoti vēlētos izlīgumu ar savu ģimeni,” viņš teica. “Nav jēgas turpināt cīņu. Es nezinu, cik ilgi mans tēvs vēl būs ar mums.”
Septembrī tēvs un dēls pirmo reizi 18 mēnešu laikā tikās. 41 gadu vecajam Saseksas hercogam Londonā, Klarensa namā, notikusi privāta tējas tikšanās ar karali.
Karaļnama eksperts Ričards Ficviljamss gan sacīja, ka maz ticams, ka Saseksas pāris Ziemassvētkos dosies pāri okeānam — vai ka daži augsta ranga karaļnama locekļi viņus sagaidītu ar atplestām rokām. “Saseksieši būtu pārāk liels traucēklis,” sacīja Ficviljamss.
“Pat hipotētiskā gadījumā, ja viņi ierastos, publicitāte aizēnotu ģimenes svinības. Svētku sezona karalim ir iespēja atgādināt nācijai un Sadraudzībai par monarhijas nozīmi maigās varas diplomātijā. Neraugoties uz vēža ārstēšanu, karalis ir turpinājis valsts vizītes ārvalstīs.”
Sandringemas namā — gleznainā 20 000 hektāru lielā Norfolkas īpašumā — notiek gatavošanās svētkiem, kurus karalis pavadīs kopā ar karalieni Kamillu. Karaliene Elizabete II sāka Ziemassvētkus svinēt Sandringemā 1988. gadā, iedibinot tradīciju, kas pulcē karaliskās ģimenes elites pārstāvjus.
Kāds avots žurnālam sacīja, ka šī gada noskaņa karaļa veselības dēļ ir “rūgti salda”, taču tā joprojām būs “svētku pilna”. “Viņi visi vēlas maksimāli izmantot kopā pavadīto laiku,” piebilda avots.
Lielbritānijas karaļnama eksperte Hilarija Fordviča sacīja, ka karaliskā ģimene turpinās demonstrēt vienotību — neatkarīgi no tā, vai Saseksas pāris būs klāt vai ne. Un, lai arī Čārlzs varētu vēlēties atkal satikt dēlu, citi augsta ranga karaļnama locekļi joprojām ir piesardzīgi — dedzīgi sargājot karali un bažījoties par iespējamu informācijas noplūdi.
“Pēdējais, ko karaļnama locekļi vēlas, ir jauni skandāli, jo īpaši Ziemassvētku laikā,” sacīja Fordviča. “Diemžēl Harijam nevar uzticēties, tāpēc visi baidās no privātas ģimenes informācijas noplūdes. Karalis Čārlzs, lai arī vēlas izlīgumu, visticamāk uzskatīs risku piedzīvot vēl vienu publisku nodevību par pārāk augstu šajā brīdī.”
Vairākus mēnešus pēc tam, kad Harijs zaudēja apelāciju par Lielbritānijas valdības lēmumu atņemt viņam valsts apmaksātu apsardzi, viņa drošības pasākumus, kā ziņots, plāno pārskatīt Iekšlietu ministrija.
Harijs privāti vērsies pie iekšlietu ministres Šabanas Mahmudas, lūdzot pilnīgu drošības risku novērtējumu. Šis lūgums potenciāli varētu pavērt ceļu vizītei dzimtenē kopā ar sievu un bērniem.
Lai arī Čārlza un Harija tikšanās bijusi daudzsološa, Harijs un Viljams joprojām ir tikpat atsvešināti kā iepriekš, raisot bažas par to, “vai uzticēšanos vispār ir iespējams atjaunot”.