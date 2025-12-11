"Oskaru" godinātā “Straume” iedvesmo jaunu kino telpu – atklāta Straumes zāle
Kinoteātra “Splendid Palace” Mazā zāle pēc nozīmīgas renovācijas 10. decembrī atklāta ar jaunu nosaukumu – Straumes zāle. Šī atjaunošana ir ...
FOTO: kinoteātrī "Splendid Palace" atklāta Straumes zāle - jauna kino telpa Latvijas animācijas triumfa vārdā
Kinoteātra “Splendid Palace” Mazā zāle pēc nozīmīgas renovācijas 10. decembrī atklāta ar jaunu nosaukumu – Straumes zāle. Šī atjaunošana ir ne vien būtisks ieguldījums kinoteātra attīstībā, bet arī nozīmīgs solis kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un mūsdienu prasībām atbilstošas kino vides veidošanā.
Iemūžinot godalgotās animācijas filmas "Straume" nosaukumu savās telpās, kinoteātris "Splendid Palace" vēlas atgādināt apmeklētājiem, ka Latvijā tiek radītas pasaules līmeņa filmas, apliecinot mūsu kino nozares radošo un tehnisko potenciālu. “Straume” ir pirmais Latvijas kinodarbs, kas ticis nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai un ieguvis Oskaru kategorijā Labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Filma saņēmusi vairāk nekā 80 starptautisku apbalvojumu un izrādīta 45 valstīs, piesaistot miljonus skatītāju.
"“Straumes” komanda ir ļoti pagodināta, ka filmas vārdā nosaukta Rīgas būtiskākā mākslas kinoteātra zāle – vieta, kurā arvien turpinās un attīstās autorkino demonstrēšanas tradīcija. Visvairāk priecē, ka zāles nosaukuma maiņa nav tikai simboliska, bet zāle piedzīvo vairākas pārmaiņas. Apmeklētāji varēs filmas skatīties jaunā kvalitātē, jo Straumes zālē ir uzstādīts jauns projektors, kas nodrošinās pilnīgi cita līmeņa kino pieredzi," atzīmē filmas producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža.
Savukārt SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers Straumes zāles atklāšanas notikumā uzsvēra: "Straumes zāle ir kļuvusi par vietu, kur vēsture satiekas ar inovācijām – šeit kinoteātra senatnīgās sienas un tradīcijas harmonē ar mūsdienu tehnoloģijām un radošumu. Mūsu mērķis bija radīt telpu, kas iedvesmo – kur plūst idejas, emocijas un stāsti, kur dzimst jauni Latvijas kino sasniegumi."
Renovācijas gaitā zāle piedzīvojusi ievērojamas vizuālas un tehniskas pārvērtības. Interjers veidots mūsdienīgā “black box” stilā ar tumšiem toņiem un lakonisku dizainu, kas rada galerijas efektu un ļauj izcelt zāles īpašo rotu – animācijas filmas “Straume” tematikai veltītos vizuālos motīvus telpā. Zāles sienas tagad rotātas ar integrētiem filmas kadriem, kas pastiprina klātesošo kino stāsta sajūtu.
Renovācijas ietvaros kinoteātris veicis arī virkni tehnoloģisku un skatītāju komforta uzlabojumus, lai Straumes zāle atbilstu mūsdienu kino skatīšanās prasībām. Uzstādīta silto grīdu sistēma un 11 īpaši infrasarkanie apsildes paneļi, kas uztur patīkamu temperatūru zālē. Tāpat zālē tagad ir jauni, ergonomiski kino krēsli, kas harmoniski iekļaujas kopējā interjerā.
Straumes zālē uzstādīts jaunākās paaudzes 4K kinoprojektors, kas nodrošina izcilu, košu un detalizētu attēla kvalitāti uz ekrāna. Skatītāji tagad var baudīt filmas vēl spilgtākās krāsās un niansēs, kas būtiski uzlabo kino pieredzi. Papildu uzlabojumu klāstā ieviestas arī jaunas bezvadu austiņas kvalitatīvai filmu un citu pasākumu sinhronajai tulkošanai.
Visas veiktās vizuālās, tehniskās un komforta pārmaiņas nozīmē, ka "Straumes zāle" spēj nodrošināt augstāko kvalitāti gan satura, gan formas ziņā. Zāle ir gatava uzņemt ne tikai ikdienas repertuāra filmas, bet arī pasaules filmu pirmizrādes, starptautiskus kinofestivālus un konferences, piedāvājot profesionālu un mūsdienīgu aprīkojumu.
Izturoties cieņpilni pret kinoteātra vēsturi, Splendid Palace saglabājis arī vēsturiskos mākslas darbus, kas iepriekš bija izvietoti šajā zālē. 1972. gadā mākslinieki Einārs Plūksna, Vladimirs Bekmanis un Vitolds Kačerovskis arhitekta Edvīna Vecumnieka vadībā radīja figurālu kompozīciju kinoteātrim ar toreizējo nosaukumu “Spartaks”, kas līdzās toreizējam kino Rīga (tagad “Splendid Palace”) tika uzcelts 1969. gadā. Sākotnēji skulptūras atradās kinoteātra ieejas zonā, bet pēc Spartaks zāles pievienošanas “Splendid Palace” 1998. gadā tās pārvietotas uz Mazo zāli. Tagad zālei iegūstot jauno nosaukumu, mākslinieku veidotās figūras ir saglabātas un apskatāmas apmeklētājiem, izejot no Straumes zāles.
Atzīmējot Straumes zāles atklāšanu, kinoteātris “Splendid Palace” no 12. decembra, piektdienās aicina skatītājus uz īpašu filmu seansu ciklu “Visas filmas par kaķiem. “Straumes” komandas izlase”. Tie ir "Straumes" komandas izvēlēti kinodarbi no pasaules kinematogrāfijas klāsta, kur būtiska loma atvēlēta kaķiem. Filmas tiek izrādītas Straumes zālē.