Kāpēc Leonardo Dikaprio ir pārliecināts, ka MI nekad neaizstās cilvēka radošumu?
Leonardo Dikaprio nesenā intervijā izteicies, ka mākslai “ir jānāk no cilvēka”, un paudis savus uzskatus par mākslīgā intelekta lomu.
Sarunā ar izdevumu “Time”, kas viņu nosaucis par gada izklaides industrijas personību, Dikaprio runājis par tehnoloģiju ietekmi uz kino. Viņš atzīst, ka mākslīgais intelekts var būt vērtīgs rīks, taču skaidri novelk robežu starp inovāciju un patiesu māksliniecisko izpausmi. Apsverot, kā mākslīgais intelekts kļūst aizvien izplatītāks radošajās jomās, aktieris uzsvēris, ka tas var izrādīties noderīgs jaunajiem stāstniekiem: “Tas varētu būt lielisks palīglīdzeklis jaunam filmu veidotājam, ļaujot radīt ko tādu, ko vēl nekad neesam redzējuši,” viņš sacīja.
Breds Pits un Leonardo Dikaprio filmas "Once Upon a Time in Hollywood" uzņemšanas laukumā
Holivudas zvaigznes Breds Pits un Leonardo Dikaprio 2018. gada oktobrī režisora Kventina Tarantino jaunākās filmas uzņemšanas laukumā.
Tajā pašā laikā Dikaprio paudis bažas par profesionāļiem, kuru darbs šādu tehnoloģiju dēļ varētu tikt apdraudēts. Tomēr aktieris uzsvēris, ka mākslas būtība ir un paliek būt cilvēku radītai: “Manuprāt, visam, kas patiesi var tikt uzskatīts par mākslu, ir jāizriet no cilvēka,” viņš turpināja.
Leonardo minēja piemēru ar MI radītiem muzikāliem “salikumiem”, kas īslaicīgi var pārsteigt, taču tiem piemīt virspusējība. “Vai jūs neesat dzirdējuši tās dziesmas — salikumus, kas skan satriecoši? Un jūs nodomājat: ‘Ak, mans Dievs, te Maikls Džeksons dzied The Weeknd stilā. Jūs secināt – ‘Forši.’ Bet tad tas saņem savas piecpadsmit minūtes slavas un izplēn kopā ar pārējo interneta mēslu straumi. Tam nav sakņu. Tam nav cilvēcības, lai cik spožs tas nebūtu.”