TV3 kulinārijas šovā “Grieķijas brīvdienas” uzvar Lauris Barakausks
Spraigā sacensībā TV3 kulinārijas šovā “Grieķijas brīvdienas” par uzvarētāju kronēts atraktīvais Lauris Barakausks, kurš finālā pārspēja azartisko Kasparu Peregudovu. “Pēc šova man viņi atvēra acis, ka jebkas ir iespējams,” atzinīgus vārdus veltot pārējiem šova dalībniekiem, teica Lauris.
“Grieķijas brīvdienas” dalībniekiem finālā bija dots radošs uzdevums – trīs kārtu maltīte pēc pašu izvēles, kas jāpasniedz pieciem žūrijas locekļiem. Kā papildu atbildība pavāriem bija apziņa, ka viņu veikums tiks piedāvāts ne vien viesnīcas un restorāna īpašniekam, grieķu tradicionālās dejas skolotājai un citiem vērtētājiem, bet arī pilsētas mēram. Ņemot vērā auditoriju, abi dalībnieki izvēlējās gatavot vairāk vai mazāk, bet tradicionālus grieķu ēdienus.
Pēc uzvaras Lauris atzina, ka būšana šovā “Grieķijas brīvdienas” kopā ar pēc rakstura tik dažādajiem cilvēkiem, viņu padarījusi par labāku cilvēku, mudinot ikvienu nenovērtēt sevi par zemu.
Uzvara šovā pavāram bijis arī labs pamudinājums, lai uzsāktu mājās gatavot gaļas izstrādājumus, kā arī domāt par sava uzņēmuma dibināšanu. Un tas arī noticis, jo pavisam nesen Lauris kopā ar citu “Grieķijas brīvdienas” dalībnieku – Ēriku Ozollapu – atvēris Rīgas klusajā centrā jaunu ēdināšanas vietu ar nosaukumu "juusu", kurā varēs baudīt īstus latviešu ēdienus!
Lauris ir profesionāls pavārs un jau kopš mazotnes zināja, ka vēlas strādāt šajā jomā. Bet ēst gatavošana nav viņa vienīgais aicinājums, jo puisis ir arī kaislīgs makšķernieks, turklāt atzinis, ka zemledus makšķerēšana viņam patīk visvairāk. Bet no ēdieniem Laurim vislabāk garšo fritētas jūras veltes.
Balvā par uzvaru šovā Lauris saņēma 30 gatavošanas meistarklašu kursu no “Restorānu servisa skolas”. Bet svinības visiem “Grieķijas brīvdienu” dalībniekiem un Milatos ciemata iedzīvotājiem bija kopīgas, ļaujoties šova noslēguma ballītei ar dziesmām, dejām un rasolu goda vietā!