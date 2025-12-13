Vai vari atpazīt? Lūk, kā šodien izskatās seriāla “Ksena: Karotāju princese” zvaigzne Lūsija Lovlesa
Seriāls “Ksena: Karotāju princese” (Xena: Warrior Princess) ir viens no ikoniskākajiem 90. gadu piedzīvojumu seriāliem. Tas tika demonstrēts no 1995. līdz 2001. gadam un ātri kļuva par globālu fenomenu – arī Latvijā.
Stāsta centrā ir Ksena — spēcīga, drosmīga un sarežģīta varone, kas mēģina izpirkt savu tumšo pagātni, dodoties ceļojumā cauri mitoloģijas, maģijas un episku cīņu pilnai pasaulei. “Ksena: Karotāju princese” tobrīd bija viens no retajiem seriāliem, kura centrā atradās sieviete — neatkarīga, fiziski spēcīga un emocionāli dziļa varone. Tas ieguva milzīgu fanu bāzi un līdz pat šodienai tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem žanra darbiem.
Kamēr ik pa laikam izskan runas par iespējamu seriāla turpinājumu, Jaunzēlandes aktrise Lūsija Lovlesa, kas atveidoja Ksenu, arī pēc seriāla beigām ir palikusi aktīva kino un televīzijā.
Šobrīd viņa atveido galveno varoni detektīvseriālā “My Life Is Murder”, kur iejūtas privātdetektīves Aleksas Krovas lomā. Lovlesa piedalījusies arī tādos populāros projektos kā “Spartacus”, “Battlestar Galactica” un “Parks and Recreation”. Aktrise izmēģinājusi spēkus arī režijā — 2024. gadā iznāca viņas dokumentālā filma “Never Look Away”.
Bez darba kino un televīzijā Lovlesa aktīvi iesaistās sociālos un politiskos jautājumos, īpaši vides aizsardzības kustībās. Viņa regulāri piedalās arī fanu pasākumos un Comic-Con, kur joprojām tiek sagaidīta kā īsta leģenda.
Lūk, kā izskatās Lūsija Lovlesa mūsdienās: