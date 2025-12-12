Princeses Ketrīnas un prinča Viljama "savtīgais" solis pamatīgi apbēdina vietējos iedzīvotājus
Velsas prinča Viljama un princeses Ketrīnas pārcelšanās uz “Forest Lodge” savrupnamu Vindzorā izraisījusi sašutumu vietējo iedzīvotāju vidū, jo viņiem turpmāk liegti ierastie pastaigu maršruti. Savukārt kāda suņu saimniece norādījusi — patiesā ietekme ir daudz smagāka, nekā daudzi apzinās.
Kāda Vindzoras iedzīvotāja princi Viljamu un princesi Ketrīnu nodēvējusi par “egoistiskiem”, jo, pārvācoties uz “Forest Lodge”, pāris atņēmis sabiedrībai nozīmīgu daļu agrāk publiski pieejamas zemes.
Pēc sarežģītiem gadiem — divām onkoloģiskām diagnozēm karaļnamā, Elizabetes II nāves un ģimenes skandāliem — Viljams un Ketrīna pērn nolēma sākt jaunu posmu un pārcelties uz “pastāvīgajām mājām” — “Forest Lodge”, 16 miljonu sterliņu mārciņu vērtu rezidenci plašajā Vindzoras Lielā parka teritorijā. Tas atbilst Viljama solījumam sargāt ģimenes privātumu, ņemot vērā mātes, princeses Diānas, traģisko likteni. “Ja ļauj ieviesties privātuma zudumam, kaitējums ģimenes dzīvei var būt neatgriezenisks. Esmu apsolījis, ka to nepieļaušu,” viņš reiz teica.
Taču pārcelšanās jau paspējusi izraisīt vietējo sašutumu — septembrī iedzīvotāji uzzināja, ka vairs nevarēs izmantot lielu daļu parka, kur agrāk brīvi pastaigājās. Apmēram 150 akru (60,7 ha) plašas teritorijas tagad slēgtas sabiedrībai, lai nodrošinātu Viljama, Ketrīnas un viņu trīs bērnu drošību.
Pirms oficiālā paziņojuma suņu saimnieki pamanīja jaunas žogu rindas, zīmes “ieeja aizliegta”, policijas klātbūtnes pieaugumu, novērošanas kameras, izraktas tranšejas un jaunas dzīvžogu joslas, kas būtiski mainīja parka ainavu. Ap pāra mājokli noteikta 3,7 km plata drošības zona. Ikviens, kurš tiks pieķerts pārkāpjot “Nopietnu organizēto noziegumu un policijas likuma” noteikto slēgto zonu, tiks arestēts.
Vietējā iedzīvotāja Tīna, kurai māja atrodas tieši pretī “Forest Lodge” īpašumam, jūtas satriekta. Viņa brīdina, ka, lai gan slēgtā zona tikusi aprakstīta kā neliels 3 km rādiuss, patiesībā sabiedrība zaudējusi tūkstošiem hektāru zemes, un skumjākais — parka burvība, kurā viņa pastaigājusies jau 15 gadus, pamazām izdziest. Viņa uzskata, ka sabiedrībai zaudēto teritoriju apmērs ir milzīgs un daudz dramatiskāks, nekā plašsaziņas līdzekļos atspoguļots.
Jaunās slēgtās zonas dēļ pārtraucis darbību arī bērnu dabas izglītības centrs, kas atradās šajā teritorijā. Tiek ziņots, ka divas ģimenes, kas dzīvoja netālu esošajās kotedžās, izliktas no mājām.
Tīna nespēj saprast, kāpēc karaliskā ģimene izvēlējusies slēgt publisku zemi savas drošības dēļ. “Tas ir egoistiski — atņemt sabiedrībai tik milzīgu teritoriju un panākt, ka citām ģimenēm jāatstāj savas mājas. Šī teritorija nekad nav bijusi policijas aizsardzībā, un tagad nodokļu maksātājiem jāsamaksā par papildu drošību. Šaubos, vai viņi vispār padomāja par sekām.”
Viņa atzīst, ka visvairāk sāp sabiedrības neziņa. Daudzi kļūdaini uzskata, ka parks pieder karaliskajai ģimenei. Patiesībā gan parks, gan “Forest Lodge” pieder “Crown Estate” — publiskai institūcijai, kas pārvalda valsts īpašumus un iemaksā ienākumus valsts kasē.
“Šī nav viņu privātā dārza daļa,” uzsver Tīna. “Tas nav lēmums, kas pieņemts sabiedrības interesēs. Ketrīnas un Viljama īstais dārzs ir nožogots. Šo teritoriju viņi, visticamāk, pat neizmantos — tā tikai paveras no guļamistabas loga.”
Princese Ketrīna un princis Viljams apmeklē „Royal Variety Performance” Londonā 2025. gadā
Kā ilggadējai vietējai iedzīvotājai, viņai nav saprotams, kāpēc pāris neizvēlējies kādu nomaļāku īpašumu. ““Forest Lodge” atrodas tieši blakus ciematam, kur dzīvo daudzi parka darbinieki. Tā nav klusa, privāta teritorija. Tā ir pati dzīvīgākā parka daļa,” viņa norāda.
“Ir skumji. Es šeit dzīvoju parka dēļ. Slēgtā teritorija ir milzīgs zaudējums gan man, gan daudziem citiem,” viņa saka. “Parks kļūst aizvien komercializētāks — gaismas takas, pasākumi, projekti — un mūs visus iespiež arvien mazākā teritorijā. Tas nav labi ne cilvēkiem, ne suņiem, ne dabai.”
Pirms doties meklēt jaunu vietu savam ikdienas maršrutam, Tīna piebilda: “Es ceru, ka Viljams un Ketrīna reiz apzināsies šī lēmuma sekas, un, kad Viljams kļūs par karali un viņa rīcībā būs neskaitāmas rezidences, viņš atvērs šo teritoriju atkal sabiedrībai. Šī taču nav ģimene, kurai nebūtu, kur dzīvot.”