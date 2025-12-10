Pamela Andersone beidzot atklāj, kas patiesībā notika starp viņu un Liamu Nīsonu
Noslēdzot sev īpaši veiksmīgu un spilgtu gadu, aktrise Pamela Andersone ir gatava pastāstīt, kas patiesībā notika starp viņu un Liamu Nīsonu — viņas partneri vasaras kino kases grāvējā “Kailais ierocis”.
Kamēr ziņas par viņu negaidīto romānu daudzi uzņēma ar sajūsmu, bet citi — ar skepsi, 58 gadus vecā Andersone atklāj: “Ja jums tas tik ļoti jāzina, Liamam un man uz īsu brīdi bija romantiskas attiecības, bet tikai pēc filmēšanas beigām.” Abi pavadījuši “intīmu nedēļu” viņa mājās Ņujorkas štata ziemeļos. “Man bija sava istaba,” viņa piebilst.
Pāris “devās vakariņās uz nelielu franču restorānu, kur viņš mani pieteica kā ‘topošo Nīsona kundzi’,” viņa turpina. Viņi pavadījuši laiku arī viņa dārzā, kur, kā Andersone stāsta, “es apkopu rožu krūmu, kas bija pāraudzis ar piparmētru… Man patika palīdzēt, un viņš to novērtēja.”
Pēc šīs “romantiskās pazudušās nedēļas”, kā viņa to sauc — kuras laikā Nīsons savā halātā padzinis lāci, kas parādījies pie brokastu loga — “mēs devāmies katrs savā ceļā, lai strādātu pie citām filmām,” viņa skaidro. “Mums bija jautri,” viņa saka, nosaucot viņu saikni par “mazliet kā Nensijas Maiersas filmu”.
“Es vienmēr smējos, kad cilvēki domāja: "Ak, tā taču ir publicitātes kampaņa." Un es teicu: "Publicitātes triks? Tas ir pa īstam. Mums ir īstas jūtas." Es dievinu Liamu,” viņa piebilst, “bet, pilnīgi godīgi, mēs esam labāki kā draugi.”