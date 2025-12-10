Saderinājusies Olgas Kambalas meita
Uzņēmēja, TV šovu zvaigzne un bijušā basketbolista Kaspara Kambalas sieva Olga Kambala pavēstījusi, ka viņas vidējā meita Loreta ir saderinājusies.
Sociālajos tīklos Olga publicējusi video un ierakstu: “Vakar mana sirds piedzīvoja sprādzienu no laimes… Mana meita Loreta tika bildināta. Un, kaut arī viņa dzīvo tik tālu prom, tajā brīdī šķita, ka attālums starp mums vienkārši izkusa.”
“Ir tik neprātīgi un reizē apbrīnojami redzēt, kā mans bērns — reiz maza meitenīte manās rokās — tagad sper tik lielu un skaistu soli savā dzīvē. Manās acīs viņa vienmēr būs mans bērns, bet šodien es redzu arī stipru, mīlošu, nobriedušu sievieti, kura ir atradusi savu cilvēku. Es raudāju — no laimes, no lepnuma, no sajūtas, ka dzīve atkal atver jaunu, brīnišķīgu lapu. Attālums mūs šķir kilometros, bet ne emocijās. Mūsu saikne ir stiprāka par jebkuru okeānu. Lai Loretas un viņas mīļotā kopīgais ceļš ir piepildīts ar mieru, siltumu un mīlestības gaismu. Es viņus apskauju ar visu savu sirdi,” sociālajos tīklos raksta Olga.