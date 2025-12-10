Reperis Ozols izdod jaunu singlu "Aust rīts" un izziņo koncertu, kas gan gaidāms tikai pēc gada
Reperis Ozols izdod singlu "Aust rīts", kas iezīmē jaunu ciklu mākslinieka karjerā. Tāpat mūziķis izziņo koncertu "Cieņa un mīlestība", kas notiks 2026. gada 5. decembrī "Xiaomi Arēnā", atzīmējot viņa 30 gadus uz skatuves.
Dziesmas “Aust rīts” aizsākumi meklējami 2025. gada augustā Saulkrastu nometnē, kur vienā no istabām bītus radīja ilggadējais Ozola domubiedrs Niklāvz. Pēdējās desmitgades laikā Ozols un Niklāvz kopā radījuši virkni spilgtu skaņdarbu, tostarp “Superhaips”, “Pavasaris”, “Stils”, “Personības rekords”, “Brīvības iela”, “Pazudušais dēls” un citus. Iespēlēt instrumentus palīdzējis Kaspars Vizulis un bītmeikers “Pre’set”. Pie “Aust rīts” ieraksta un apstrādes strādājis Arnis Račinskis “Mute” studijā, bet formu un atsevišķas nianses Ozols radījis kopā ar Māri Zihmani (Elfs), kā arī dziesmas tapšanā savu artavu devis Ritvars Garoza.
“Dziesmas video versija izveidota kopā ar “Armless Birds” radošo komandu – Ritvaru Stankeviču un Artūru Vanagu, ar ko kopā mēs jau pirms nepilna gada uzfilmējām video klipu dziesmai “150”. Video versijas pamatbūtībā tika izcelta esošā laikmeta straujais dzīves ritms un ikdienišķo atkarību pieradumi, kas brīžiem var kļūt par traucēkli ceļā uz sevis piepildīšanu. Tas ir simbolisks stāsts par ilūzijām, ko radām sev paši, un par iekšējo dzīves ritmu, kas nereti nesakrīt ar ārpasaules prasībām. Klipa vizuālais risinājums balansē starp realitāti un metaforu, sakot skatītājam priekšā nevis atbildes, bet sajūtas,” atklāj Ozols.
Līdz ar jauno singlu Ozols izsludina arī koncertu “Cieņa un mīlestība”. 2026. gada 5. decembrī Ozols kāps uz “Xiaomi Arēnas” skatuves ar programmu, kas apvienos trīsdesmit gadu pieredzi, klasiskos hitus un jaunākos darbus. Tas solās būt ne tikai koncerts, bet viena laikmeta noslēguma un nākamā sākuma svētki. “Mans pirmais arēnas koncerts 2023. gada nogalē bija milzīgs emocionāls piedzīvojums — skaļas ovācijas, spilgtas atmiņas un sajūta, ka auditorija mani paceļ vēl augstāk. 2026. gads man ir īpašs — pirms 30 gadiem aktīvi sākām koncertēt ar 1995. gadā kopā ar domubiedriem izveidoto grupu "Fact", bet 2001. gada pavasarī iznāca mans debijas albums “Cieņa un mīlestība”, pirmais pilnmetrāžas repa albums latviešu valodā. Dziesmas no tā skan joprojām — skaļākā, protams, ir “Rajons”,” stāsta Ozols. Tieši šo karjeras posmu mākslinieks vēlas godināt jaunajā arēnas koncertā, atskatoties uz ceļojumu, kas aizsākās pirms trim desmitgadēm un turpinās līdz pat šodienai.
Ozola koncerts "Arēnā Rīga" 2023. gada decembrī
2023. gada 28. decembrī "Arēnā Rīga" notika hiphopa mākslinieka Ozola koncerts.