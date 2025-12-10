FOTO: Karaliskās ģimenes fani sajūsminās par sirsnīgiem mirkļiem starp Keitu un viņas bērniem Ziemassvētku dievkalpojuma laikā

Ziemassvētku maģija karaliskajā ģimenē: mirkļi, kas apbūra internetu
Karaliskās ģimenes fani sajūsminājušies par sirsnīgiem mirkļiem starp Keitu un viņas trim bērniem ikgadējā Ziemassvētku koru dievkalpojumā Vestminsteras abatijā.
Karaliskās ģimenes fani sajūsminājušies par vairākiem sirsnīgiem mirkļiem starp Velsas prinča Viljama sievu Keitu un viņas trim bērniem viņas ikgadējā Ziemassvētku koru dievkalpojumā Vestminsteras abatijā.
Viņu sirsnīgā saikne bija redzama ikvienam, kad desmitgadīgā princese Šarlote ieradās atbalstīt savu māti kopā ar tēvu — 43 gadus veco princi Viljamu — un brāļiem, 12 gadus veco princi Džordžu un septiņgadīgo princi Luisu. Visa ģimene bija tērpusies elegantos tumši zilas un zaļas krāsas tērpos: zēni valkāja izsmalcinātus uzvalkus, bet Šarlote bija apburoša zilā kleitā ar baltu apkaklīti — ideāli saskanot ar mātes smaragda toni.
Keita tika nofotografēta starojam lepnumā, vedot savus bērnus uz Vestminsteras abatiju, kamēr viņi apbrīnoja svētku gaismas dekorācijas pirms vakara dievkalpojuma sākuma.
Iekšpusē Velsas princese palīdzēja Luisam noturēt sveci, citā rokā turot dievkalpojuma kārtību. Sirsnīgos kadros redzams arī, kā Keita klusi sarunājas ar savu jaunāko dēlu, kurš sēž ar blēdīgu smaidu sejā.
Komentējot attēlu, kāds karalisko ģimeni atbalstošs lietotājs platformā X rakstīja: “Šovakar — pats mīlīgākais Velsas princeses un prinča Luisa foto.” Cits piebilda: “Princis Luiss atkal nozog visu uzmanību.”
Tikmēr Keitas un viņas meitas Šarlotes ciešā saikne bija labi redzama arī Ziemassvētku koru koncertā, kas šogad notika jau piekto reizi. Abu sejas burtiski iemirdzējās priekā, kad viņas ieraudzīja viena otru pie Vestminsteras abatijas pirms koncerta sākuma pulksten 17.00 piektdien. Ar platu smaidu Velsas princese izstiepa roku, lai apskautu savu meitu, kura ne mazāk priecīga bija atbalstīt māti šajā pasākumā.
Vēlāk ģimene tika iemūžināta kopā ieejam abatijā, Keitai turpinot mīļi raudzīties uz savu meitu.
Reaģējot uz sirsnīgajiem kadriem, kāda persona platformā X rakstīja: “Princese Šarlote manto mātes — Velsas princeses — eleganci un stāju.” Cits lietotājs dalījās ar sirds emocijzīmi un fotogrāfiju, pievienojot parakstu: “Velsas princese un viņas meita princese Šarlote Vestminsteras abatijā šovakar.”
Vakarvakara Ziemassvētku dievkalpojumu apmeklēja arī vairākas slavenības — to vidū Keita Vinsleta un Keitija Melua —, piedaloties 1600 viesu. Dievkalpojums godināja cilvēkus no visas Apvienotās Karalistes, kuri veltījuši savu laiku brīvprātīgajam darbam, palīdzējuši savām kopienām vai snieguši atbalstu līdzcilvēkiem.