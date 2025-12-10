Kas notiek ar Vensa laulību? Internetā sacēlies tracis pēc ziņām par skaļu strīdu restorānā
Sociālos tīklos uzvirmo baumas par Vensa ģimenes drāmu.
Sociālajos tīklos izplatījies apgalvojums, ka ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, iespējams, manīts restorānā skaļi strīdamies ar savu sievu Ušu.

Internetā parādījies neapstiprināts attēls, kas izraisījis plašas diskusijas un spekulācijas par tajā redzamo. Attēlā redzams Venss ar izteiksmīgu, emocionālu sejas izteiksmi nopietni runājam ar otro lēdiju, kura skatās lejup uz galdu.

"Izskatās, ka lietas Republikānistānā neiet pārāk labi," pie attēla ierakstīja “Facebook” lietotājs Tomass Klejs juniors. "Uša ir liberāle. Vienmēr tāda bijusi. Acīmredzot viņi strīdējušies tik skaļi, ka apklusis viss restorāns. Kāpēc viņš valkā t-kreklu?"

ASV viceprezidents otrdien atbildēja uz šo ierakstu “X” platformā laikā, kad viņa laulība jau tā piedzīvo pastiprinātu uzmanību. "Es vienmēr valkāju apakškreklu, kad publiski eju skaļi strīdēties ar savu sievu," viņš ironiski ierakstīja, it kā apšaubot attēla autentiskumu.

Baumas par Ušas un Džeimsa iespējamās šķiršanās versiju sāka cirkulēt pēc tam, kad 19. novembrī viņa, viesojoties Kempa Ležēnā — militārajā mācību bāzē Džeksonvilā, Ziemeļkarolīnā — bija parādījusies bez laulības gredzena.

Runas par šķiršanos pastiprināja arī Džeimsa apskāviens ar Ēriku Kērku “Turning Point USA” pasākumā. Ciešais apskāviens lika daudziem spekulēt par to, kas patiesībā saista Čārlija Kērka atraitni un ASV viceprezidentu.

