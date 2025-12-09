Lielākā daļa britu atbalsta princi Hariju viņa cīņā par policijas aizsardzību
Lielākā daļa britu uzskata, ka princim Harijam, atrodoties Lielbritānijā, vajadzētu būt tiesībām uz policijas aizsardzību, liecina jaunā “YouGov” aptauja, vienlaikus valdībai uzdodot no jauna izvērtēt viņa drošības nodrošinājumu.
Aptaujā, kurā piedalījās 8022 Lielbritānijas iedzīvotāji un kas veikta 2025. gada 8. decembrī, 56 procenti respondentu pauda uzskatu, ka Saseksas hercogam būtu jānodrošina kāda veida policijas aizsardzība, kad viņš uzturas Apvienotajā Karalistē.
Tomēr lielākā daļa arī norādīja, ka viņam tas būtu jāapmaksā pašam, nevis jāpaļaujas uz nodokļu maksātājiem. Saskaņā ar aptaujas datiem tikai 17 procenti uzskata, ka viņam pienāktos valsts finansēta policijas aizsardzība.
Megana Mārkla un princis Harijs Pasaules garīgās veselības dienas gala pasākumā 2025. gada 9. oktobrī
Vēl 39 procenti atbalsta ideju, ka aizsardzība būtu jānodrošina tikai tad, ja Harijs par to maksā pats. Savukārt 28 procenti uzskata, ka viņam vispār nebūtu jāgarantē tiesības uz policijas aizsardzību. Vēl 16 procenti aptaujāto atbildēja, ka viņiem nav viedokļa par šo jautājumu.
Vecuma grupās iezīmējas skaidras paaudžu atšķirības. 18 līdz 24 gadu veco respondentu grupā 20 procenti atbalsta valsts finansētu aizsardzību princim. 44 procenti piekrīt aizsardzībai tikai tādā gadījumā, ja Harijs maksā pats, bet 10 procenti uzskata, ka viņam vispār nevajadzētu saņemt policijas aizsardzību.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Savukārt iedzīvotāju grupā, kas vecāki par 65 gadiem, 38 procenti nepiekrīt, ka Harijam pienāktos policijas aizsardzība, 15 procenti atbalsta valsts apmaksātu drošību, bet 41 procents uzskata, ka aizsardzībai jābūt par viņa paša līdzekļiem.
Šie rezultāti publiskoti laikā, kad pirmo reizi kopš 2020. gada tiek formāli pārskatīta prinča Harija drošības nodrošināšanas kārtība Apvienotajā Karalistē. Iekšlietu ministrija ir uzdevusi sagatavot jaunu riska izvērtējumu pēc tam, kad hercogs lūdza amatpersonas no jauna pārskatīt draudus, ar kuriem viņš saskaras, apmeklējot dzimteni.
2025. gada oktobrī princis vērsās pie iekšlietu ministres Šabanas Mahmudas, pieprasot jaunu novērtējumu par iespējamiem riskiem, kas viņam draud, ceļojot uz Lielbritāniju.
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Karaliskās ģimenes un publisko personu aizsardzības komiteja, kas pazīstama kā RAVEC, kopš tā laika ir uzdevusi savai riska vadības padomei sagatavot atjaunotu viņa draudu līmeņa analīzi. Prinča jaunais lūgums seko pēc tam, kad Harijs šā gada maijā neveiksmīgi pārsūdzēja valdības lēmumu apelācijas tiesā — valdība 2020. gadā bija nolēmusi samazināt viņam piešķirto nodokļu maksātāju finansēto drošības līmeni, jo viņš atkāpās no karaliskajiem pienākumiem un pārcēlās uz dzīvi ASV. Tiesa toreiz apstiprināja iepriekšējo spriedumu, ka viņa aizsardzība jānosaka individuāli — katram gadījumam atsevišķi, nevis automātiski, kā tas bija iepriekš. Sagaidāms, ka jaunajā pārskatīšanā tiks ņemti vērā gan Harija juridiskās komandas iesniegtie pierādījumi, gan policijas un valdības iestāžu uzrādītā informācija. Lēmums, visticamāk, tiks pieņemts tuvāko nedēļu laikā.
Harijs vairākkārt uzsvēris, ka pašreizējā kārtība apgrūtina iespēju droši ierasties Apvienotajā Karalistē kopā ar Meganu Mārklu un viņu bērniem — princi Ārčiju un princesi Lilibetu. Viņš atzīst, ka drošības procedūru detaļas nevar tikt publiskotas, taču norāda, ka ir nepieciešami atjaunināti novērtējumi, kas atspoguļotu mūsdienu apstākļus un potenciālos draudus.