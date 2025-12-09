FOTO: ieskandināta komponista Jāņa Lūsēna jaunā Ziemassvētku koncertprogramma "Brīdi pirms gaismiņas"

Jāņa Lūsēna Ziemassvētku koncertprogramma "Brīdi pirms gaismiņas"
Pirmdien, 8. decembrī, sirsnīgā gaisotnē kultūrtelpā “Ola” tika ieskandināta komponista Jāņa Lūsēna jaunā Ziemassvētku koncertprogramma “Brīdi pirms gaismiņas”, kurā šogad apvienojušies jaunā, talantīgā operdziedātāja Brigita Reisone un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms.
“Mana iecere bija izveidot duetu, kurā balss tembri un skanējums labi papildinātu viens otru, un, manuprāt, jaunā, talantīgā operdziedātāja Brigita Reisone ar savu spožo, akadēmisko soprānu un sievišķīgo skatuves šarmu tam likās īsti piemērota - tāpat kā Raimonds Celms, ar kuru jau esmu sadarbojies rokoperas “Kaupēn, mans mīļais” iestudējumā,” pauž Jānis Lūsēns.
Koncerta programmā iekļautas gan vairākas īpaši šim duetam radītas dziesmas, piemēram, “Krīt pārslas, krīt” ar Viļa Plūdoņa tekstu, taču, kā saka komponists, galvenais uzsvars ir likts uz dziesmām, kuras jau “aizgājušas tautā”. Dziesmas papildina Viļa Plūdoņa, Aleksandra Čaka, Leonīda Breikša un Broņislavas Martuževas dzejas un prozas fragmenti abu mākslinieku lasījumā.
Nākamie koncerti “Brīdi pirms gaismiņas” notiks:
- 18. decembrī plkst.19 Baltezera Ev. lut. baznīcā
- 19. un 23. decembrī plkst.19 Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā
- 20. decembrī plkst.18 Jaunmoku pilī
- 21. decembrī plkst.17 Ikšķiles Sv. Meinarda Ev. lut. baznīcā
- 22. decembrī plkst.19 Lielvārdes kultūras namā
- 25. decembrī plkst.18 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
- 26. decembrī plkst.15 koncertzālē “Cēsis”
- 28. decembrī plkst.19 Iecavas kultūras namā.