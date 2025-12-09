Holivudas tendenču veidotājs pasludina Meganu Mārklu par “gada ļaundari”
Holivudā drīz sāksies balvu sezona, taču Saseksas hercogiene Megana Mārkla jau tikusi pie “balvas”, kuru diezin vai pati vēlētos.
Saseksas hercogiene nosaukta par “gada ļaundari” kādā Losandželosas modes butikā, kura īpašnieki viņu nodēvējuši arī par “Montecito dīvu”.
Megana iekļauta “svētku liekuļu” galerijā — asā un izsmējīgā Ziemassvētku skatlogā augstākās klases veikalā “Kitson”. Šis veikals Robertsonas bulvārī, starp Beverlihilsu un Vestholivudu, hercogieni ierindojis starp 2025. gada “ļaunajiem” kopā ar Kalifornijas gubernatoru Gevinu Ņūsomu, aktieri Džordžu Klūniju un popzvaigzni Keitiju Periju.
Kitson “svētku liekulības” skatlogs kopš tā atklāšanas 2020. gadā Losandželosā kļuvis par vietēju sensāciju. Šogad Megana tajā redzama uz izdomāta žurnāla vāka, kur viņa un citi sabiedrībā zināmi cilvēki attēloti Santa Klausa cepurēs. Uz hercogienes cepures lasāms uzraksts “Montecito diva”.
Markle makes Kitson's Window AGAIN this year!!— Observer88 (@JR42845598) December 9, 2025
Oh the shade, oh the shame!! 🥳🥳
Markle is the Montecito Diva!! pic.twitter.com/VtecmPaQTX
Ekspozīcija arī ironiski atsaucas uz “Harper’s Bazaar” rakstu, kurā vēstīts, ka Meganu kā “karaļnamam līdzīgu dāmu” ievadījuši telpā, kurā atradies tikai viens cilvēks. Tāpat pieminēta viņas kritizētā izvēle “Netflix” svētku speciālizlaidumā rotāties ar 82 000 dolāru vērtām rotaslietām.
Vienā no izsmejošajiem virsrakstiem Megana raksturota kā liekule, jo “nevarot atteikties no savas karaļnama identitātes”.
Skatlogā līdzās viņai redzama arī kaimiņiene Keitija Perija, kuras izsmiešanā izmantota atsauce uz viņas attiecībām ar Džastinu Trudo — vīrieti, “kura dēļ vesela valsts sāka viņu neieredzēt”, norādot uz viņa politisko norietu Kanādā.
Tas nav pirmais gadījums, kad populārais veikals ķēries klāt karaļnamiem. Savulaik “Kitson” mudināja pircējus izvēlēties puses karaļnamā — līdzīgi kā 2005. gadā, kad veikals slavens kļuva ar “Anistones komanda” un “Džolijas komanda” krekliem, kas popularizēja Dženiferas Anistones un Breda Pita šķiršanās sāgu. 2020. gadā apmeklētāji varēja iegādāties “Harija un Megana komanda” un “Vilijama un Keitas komanda” T–kreklus.
Dienā, kad “Kitson” izvietoja Viljama un Keitas, kā arī Harija un Meganas kreklus, kāda sieviete nopirka astoņus no katra, sakot: “Ļaušu saviem viesiem pašiem izlemt, kuru komandu viņi atbalsta!”
Tiek norādīts, ka Viljama un Keitas krekli šobrīd pārdodas divreiz labāk nekā Meganas un Harija. Sākumā pārdošana bija līdzīga, bet pēc Meganas un Harija aiziešanas no karaļnama Kembridžas pāra popularitāte strauji aizgāja priekšā.