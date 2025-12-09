VIDEO: Ukraiņu reperis “T-Fest” izziņo lielkoncertu stadionā Rīgā
5. septembrī stadionā “BTA Daugava” notiks vērienīgs koncerts, ko sniegs populārais ukraiņu reperis un dziesmu autors T-Fest. Šogad šis koncerts būs mākslinieka pirmais un vienīgais stadionu koncerts Eiropā, informē portāls balticevents.info.
Kirils “T-Fest” Nezboretskijs ir populārs hiphopa mākslinieks no Čerņivciem (Ukraina). Savā karjerā viņš ir ierakstījis un izdevis sešus studijas albumus un desmitiem singlu.
Plašu atpazīstamību mākslinieks ieguva 2017. gadā pēc debijas albuma “0372” izdošanas. Tādi darbi kā “Давай Сконнектимся”, “Прониклась мной”, “Ни вчера, ни завтра”, “Ламбада”, “Как дела” un daudzi citi ilgstoši ieņēma augstākās vietas mūzikas topos. T-Fest ir izdevis 25 videoklipus, kas kopumā savākuši aptuveni 500 miljonus YouTubā.
Oficiālajā mākslinieka YouTube kanālā regulāri tiek publicēti jauni darbi. Šogad tapuši videoklipi “Музыка спасла меня” un “Ни вчера, ни завтра”; pēdējais īpašu popularitāti ieguvis sociālajā tīklā TikTok, kur lietotāji joprojām veido video ar šo kompozīciju. Dziesma “Давай Сконнектимся” ilgstoši ieņēma pirmo vietu “Shazam” topā visā pasaulē.
Šogad Rīgā Kirils pulcēja vairāk nekā 8 tūkstošus skatītāju “Xiaomi” arēnā, un jau nākamgad viņš ar pilnīgi jaunu programmu būs gatavs uzstāties stadionā “BTA Daugava”. Šovs apvienos populārākos darbus, ekskluzīvas live aranžijas un jaunu dziesmu pirmatskaņojumus.
Uz koncertu ierodas fani no visas pasaules – tiek organizēti aviotūri, lai ikvienam būtu iespēja kļūt par šī lielā notikuma daļu. Biļetes pieejamas oficiālajā mājaslapā www.t-fest.lv.