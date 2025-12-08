Princeses Beatrise un Eiženija šogad neapmeklēja Ketrīnas Ziemassvētku koncertu. Zināms patiesais iemesls
Neraugoties uz to, ka iepriekšējos gados viņas apmeklējušas Velsas princeses rīkotos Ziemassvētku koncertus Vestminsteras abatijā, šogad princese Beatrise un princese Eiženija pasākumā nebija manāmas.
Princeses Beatrise un Eiženija šogad izlaidušas Velsas princeses rīkoto ikgadējo Ziemassvētku koncertu, jo vēl nav norimis viņu apkaunotā tēva Endrū Mauntbatena-Vindzora skandāls. Bijušo Jorkas hercogu Endrū un Fērgijas meitas gadu gaitā bijušas ierastas koncerta viešņas – pērn Beatrise pasākumu apmeklēja kopā ar savu vīru Edoardo Mapelli Moci un audžudēlu Volfiju, bet Eiženija koncertu izbaudīja 2022. gadā kopā ar vīru Džeku Brūksbenku.
Šogad Ketrīnai svinīgajā pasākumā līdzās bija virkne karaliskās ģimenes pārstāvju, tostarp viņas vīrs princis Viljams un bērni – princis Džordžs, princese Šarlote un princis Luiss. Taču Beatrise, Eiženija un viņu ģimenes koncertu neapmeklēja. Tiek ziņots, ka viņas uz pasākumu bijušas ielūgtas un jutušās aizkustinātas par to, tomēr ģimenes saistību dēļ abas šogad nespēja ierasties.
Princese Eiženija savos “Instagram” stāstos rakstīja: “Kaut Beai un man šovakar būtu bijusi iespēja kopā ar mūsu ģimenēm piedalīties svinībās. Novēlu @princeandprincessofwales īpaši sirsnīgu vakaru viņas brīnišķīgajā Ziemassvētku koncertā. Kāds apbrīnojams mīlestības un cerības vēstījums.”
Tiek uzskatīts, ka Beatrise un Eiženija izvēlējušās neapmeklēt koncertu, jo viņām būtu pievērsta pārmērīga uzmanība, ņemot vērā, ka viņu tēvs Endrū joprojām ir saistīts ar Džefrija Epstīna skandālu.
Pirms vairākām nedēļām Endrū tika atņemti visi viņa tituli, tajā skaitā prinča, ar kuru bija piedzimis. Bijušais Jorkas hercogs arī bija spiests pamest savas mājas “Royal Lodge” Vindzorā. Atklātībā nonākusi informācija, ka Endrū Mauntbatens-Vindzors un viņa šķirtā sieva Sāra Fērgusone turpinājuši uzturēt kontaktus ar seksuālos noziegumos apsūdzēto Džefriju Epstīnu arī pēc tam, kad Endrū bija publiski apliecinājis, ka visus sakarus ir pārtraucis.
Arī Sārai Fērgusonei ir atņemts Jorkas hercogienes tituls, tomēr vecāku negods nav skāris abas viņu meitas. Beatrise un Eiženija joprojām saglabā princešu titulus. Tiek ziņots, ka Lielbritānijas karalis Čārlzs ļoti mīl savas brāļameitas un vēlas, lai viņas paliktu karaliskajā ģimenē.